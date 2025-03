Un Delacroix redécouvert en Touraine adjugé 455 000 euros à Paris

Une huile sur toile inédite d’Eugène Delacroix, intitulée Études de lions couchés, a été vendue aux enchères ce vendredi 28 mars à Paris pour 455 000 euros, frais inclus. Cette œuvre rare du maître romantique, retrouvée par hasard dans une maison d’Indre-et-Loire en décembre dernier, représentait un ensemble de sept lions dans différentes postures paisibles. Elle était estimée entre 200 000 et 300 000 euros. Finalement, elle rejoindra une collection privée à l’étranger.

Découverte lors d’un inventaire dans une demeure familiale proche de Tours, le tableau était suspendu dans le salon, sans que ses propriétaires aient la certitude de sa valeur. Selon le commissaire-priseur Malo de Lussac, le magnétisme de l’œuvre ne laissait pourtant aucun doute. “C’était très émouvant. On voit souvent du Delacroix dans les musées, mais rarement chez des particuliers”, a-t-il confié à l’AFP. Il s’agirait d’un cas exceptionnel, puisque Delacroix réalisait habituellement ses études au fusain, et non à l’huile.

Une œuvre atypique et précieuse

Datée du XIXe siècle et mesurant 61 par 50 centimètres, Études de lions couchés est une œuvre singulière dans la production du peintre. Elle témoigne de son intérêt marqué pour les fauves, un thème récurrent dans son travail, mais rarement abordé sous cette forme. Peinte avec de fines touches, elle présente une série de postures de lions, calmes et endormis, dans des teintes chaudes et ocres. Au dos du tableau figure un cachet de cire authentifiant sa provenance, issu de la vente posthume de l’atelier de Delacroix en 1864.

Cette redécouverte confirme la vitalité du marché de l’art romantique français et l’intérêt toujours vivace pour l’œuvre de Delacroix, peintre majeur du XIXe siècle, notamment connu pour La Liberté guidant le peuple. Grâce à cette vente, une page méconnue de son œuvre réapparaît sous les projecteurs.