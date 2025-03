Un choc secoue le secteur automobile en raison des droits de douane imposés par Donald Trump

L’annonce du président Donald Trump d’imposer des droits de douane de 25 % sur toutes les importations de voitures et de pièces détachées vers les États-Unis a provoqué une onde de choc dans l’industrie automobile américaine ainsi que chez ses concurrents mondiaux.

L’application de ces nouveaux droits sur une longue période risque d’augmenter le prix d’une voiture américaine de milieu de gamme de plusieurs milliers de dollars, tout en perturbant l’ensemble de la production automobile en Amérique du Nord.

Cela s’explique par l’intégration croissante des processus de production entre les constructeurs automobiles au Canada, au Mexique et aux États-Unis depuis plus de trois décennies.

Selon les données de la société de recherche GlobalData, près de la moitié des voitures vendues aux États-Unis l’an dernier étaient importées.

À la suite de cette annonce, les actions de General Motors ont chuté de 8 % lors des échanges après la clôture des marchés. Celles de Ford et Stellantis cotées aux États-Unis ont reculé d’environ 4,5 % chacune. En Asie, les actions de Toyota Motor, Honda Motor et Hyundai Motor ont baissé de 3 à 4 %.

Le titre de Tesla, qui fabrique tous les véhicules vendus aux États-Unis localement mais importe certaines pièces, a reculé de 1,3 %.

Trump a déclaré que ces droits de douane annoncés mercredi pourraient nuire à Tesla… ou peut-être l’avantager. Il a ajouté que le PDG de Tesla et son proche allié, Elon Musk, ne lui avait donné aucun conseil concernant ces nouvelles mesures tarifaires.

Dans une publication sur le réseau social X suite à cette annonce, Musk a reconnu que les droits de douane auraient un impact sur Tesla. Dans un autre message, il a précisé : « Cela affectera le prix des pièces détachées importées pour les voitures Tesla… » « L’impact sur les coûts n’est pas négligeable.»

Les droits de douane de Trump et ses menaces répétées depuis le début de son second mandat ont créé une incertitude majeure pour les entreprises et perturbé les marchés mondiaux. Mercredi, il a de nouveau affirmé que ces taxes inciteraient les constructeurs à investir davantage aux États-Unis plutôt qu’au Canada ou au Mexique.

Le groupe Auto Drive America, représentant de grands constructeurs étrangers comme Honda, Hyundai, Toyota et Volkswagen, a déclaré :

« Les droits de douane imposés aujourd’hui augmenteront les coûts de production et de vente des voitures aux États-Unis, ce qui entraînera inévitablement une hausse des prix, une réduction du choix pour les consommateurs, et une baisse des emplois dans le secteur manufacturier américain. »

Les constructeurs automobiles nord-américains bénéficient d’un régime de libre-échange depuis 1994. L’accord signé en 2020 entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, mené par Trump, a introduit de nouvelles règles pour encourager la fabrication régionale de composants.

Après avoir imposé début mars des droits de douane de 25 % sur les importations en provenance du Mexique et du Canada, Trump a accordé un délai d’un mois pour les voitures produites selon les conditions de l’accord, ce qui a temporairement bénéficié aux entreprises américaines. Toutefois, les nouvelles règles ne prévoient pas de prolongation de ce délai.

La Maison Blanche a annoncé que les droits de douane de 25 % sur les pièces détachées automobiles entreront en vigueur au plus tard le 3 mai. Ces taxes viseront des produits clés tels que les moteurs, les transmissions, les pièces de chaîne cinématique et les composants électriques.

La Maison Blanche a ajouté que les importateurs de voitures dans le cadre de l’accord États-Unis-Mexique-Canada auront la possibilité de certifier leurs composants fabriqués localement afin que les droits ne s’appliquent qu’aux pièces non américaines.

Avant même cette annonce, la société spécialisée Cox Automotive avait estimé que cette mesure pourrait ajouter 3 000 dollars au coût d’un véhicule fabriqué aux États-Unis, et jusqu’à 6 000 dollars pour ceux produits au Canada ou au Mexique.

Si les droits sont appliqués, Cox prévoit une perturbation quasi-totale de la production automobile nord-américaine d’ici la mi-avril, entraînant une baisse de production de 20 000 véhicules par jour, soit environ 30 %.

Le syndicat United Auto Workers, qui représente les ouvriers des trois grands constructeurs de Detroit, a salué la décision de Trump.

« Grâce à ces droits de douane, des milliers d’emplois bien rémunérés dans le secteur automobile pourraient être rétablis au sein de la classe ouvrière américaine dans les mois à venir », a déclaré Shawn Fain, président du syndicat, dans un communiqué.