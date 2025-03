Un Britannique cherche à prouver qu’il possède un tableau original de Shakespeare dans un documentaire sur Netflix

Le tableau semble représenter un Shakespeare jeune, âgé de 31 ans, avec des cheveux longs et sans barbe, un aspect qui n’a jamais été observé dans les portraits historiques connus de lui.

Le nettoyeur de fenêtres Stephen Wadlow a passé plus d’une décennie à tenter de prouver qu’il possède un tableau original inestimable du poète, dramaturge et acteur William Shakespeare. Aujourd’hui, son voyage est raconté dans un film documentaire sur Netflix. Quelle est l’histoire derrière cette découverte ?

Stephen vit dans la ville d’Aylesbury, dans le Buckinghamshire, et affirme que son père a acheté le tableau dans les années 1960 pour 900 livres sterling. Pendant 40 ans, le tableau a été accroché au-dessus du téléviseur de leur maison, mais Wadlow n’a pas toujours été un grand fan de l’œuvre.

« Ça me faisait peur », dit-il. « Peu importe où j’étais dans la maison, on avait l’impression qu’elle vous regardait. Cela me rappelait toujours ces tableaux effrayants dans la série Scooby-Doo. »

Il n’a pas beaucoup réfléchi au tableau jusqu’à ce que son père reçoive une visite – une conférencière en littérature anglaise et en arts – qui a soupçonné quelque chose de spécial à son sujet. La femme a d’abord pensé qu’il ne s’agissait que d’une reproduction et a dit : « C’est une belle copie. » Le père, Peter Wadlow, lui répondit : « Ce n’est pas une copie, c’est un original. »

À ce moment-là, la femme a sorti une loupe de son sac et a dit que cela ressemblait plus à Shakespeare que n’importe quelle autre image de lui.

Ce tableau pourrait-il être le lien manquant ?

Stephen pense désormais que ce tableau pourrait être la pièce manquante dans la quête de l’image réelle de Shakespeare. Il semble représenter un Shakespeare jeune, âgé de 31 ans, avec des cheveux longs et sans barbe, un aspect qui n’a jamais été vu dans les portraits historiques connus de l’écrivain.

Il a également été découvert, sous des couches de peinture supplémentaire, un mystérieux blason, ce qui suggère que l’identité de la personne sur l’image pourrait avoir été délibérément dissimulée.

Pour renforcer son argument, Stephen, qui est né à Tring dans le Hertfordshire, a recours à la technologie de reconnaissance faciale pour comparer le tableau à d’autres images connues du dramaturge. La technologie a montré que le tableau correspondait davantage au célèbre portrait de Shakespeare qu’à toute autre image qui lui est attribuée. Ensuite, le tableau a été soumis à une analyse scientifique minutieuse par des experts, y compris des spécialistes en imagerie hyperspectrale et en optique spectrale.

Que disent les experts ?

Le Dr John Gilchrist, directeur général de la société « ClydeHSI », qui a travaillé avec des chercheurs de l’UCL (University College London), affirme que l’analyse a révélé que le tableau avait subi des modifications au fil du temps, y compris l’ajout de détails ornementaux sur le dentelle à une époque ultérieure, selon le site « BBC ».

« Tout ce que je peux faire, c’est rapporter ce que nous observons à travers les rayons infrarouges et nos mesures scientifiques », a expliqué Gilchrist. « Quant à savoir si c’est Shakespeare ou non, je ne peux pas le confirmer. Mais je peux dire que la ressemblance est évidente. »

Quant à Wadlow, il affirme que « tous les experts, qu’ils soient spécialisés en technologie ou historiens de l’art, ont été d’accord à 100 % pour dire que le tableau est original et remonte à l’époque de Shakespeare ». Il dit qu’un des experts lui a dit que si le tableau s’avérait être effectivement du célèbre dramaturge, sa valeur pourrait atteindre entre 100 millions et 200 millions de livres sterling.

Un tournant à Paris

La position des institutions artistiques, qui ont rejeté l’idée qu’il puisse exister un portrait de Shakespeare sans barbe, n’a pas découragé Wadlow. Il reconnaît que « cela est devenu une sorte de passion pour prouver que certaines personnes ont tort ».

Un grand progrès a eu lieu lorsque la société « Lumiere Technology » à Paris, connue pour ses recherches sur des chefs-d’œuvre comme la Mona Lisa, a réalisé une analyse multispectrale du tableau. Jean Bineko, le directeur général de la société, pense que le tableau pourrait représenter Shakespeare en tant qu’acteur, jouant peut-être l’un de ses rôles emblématiques.

Bineko estime qu’il y a « une correspondance évidente dans la forme de la bouche à première vue », et ajoute : « Pour moi, je suis entièrement d’accord avec l’hypothèse selon laquelle il s’agit d’une image de Shakespeare. »

La quête de la vérité

Le parcours de Wadlow est raconté dans le film documentaire « The Stuff of Dreams », qui a été diffusé vendredi sur Netflix au Royaume-Uni. Il admet que l’argent était sa première motivation, mais qu’il est devenu obsédé par l’idée d’obtenir des réponses.