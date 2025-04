Un bond en avant pour OpenAI  : un financement mené par SoftBank porte sa valorisation à 300 milliards de dollars

OpenAI a annoncé avoir levé 40 milliards de dollars lors d’un nouveau tour de table qui valorise l’entreprise, propriétaire de l’application d’intelligence artificielle ChatGPT, à 300 milliards de dollars.

La société, basée à San Francisco, a déclaré dans un communiqué publié sur son site web que ce financement, réalisé en partenariat avec le géant japonais de l’investissement SoftBank, lui permettra de « repousser les limites de la recherche en intelligence artificielle ».

À la mi-février, le conseil d’administration d’OpenAI avait unanimement rejeté une offre de rachat de 97,4 milliards de dollars présentée par Elon Musk.

Dans son communiqué, la société a précisé : « Ce financement va nous permettre d’élargir notre infrastructure informatique, de pousser plus loin la recherche en IA et d’offrir des outils encore plus puissants à plus de 500 millions d’utilisateurs hebdomadaires.»

SoftBank a estimé qu’OpenAI est actuellement « l’acteur le plus proche de l’atteinte de l’intelligence artificielle générale », soulignant également son rôle dans le projet Stargate, lancé en partenariat avec l’ancien président Donald Trump, visant à bâtir une infrastructure dédiée à l’IA.

Cet accord intervient dans un contexte de valorisations spectaculaires dans le secteur : Elon Musk a récemment fusionné ses entreprises X et xAI dans une opération valorisant la nouvelle entité à 80 milliards de dollars, tandis que la société Anthropic a obtenu une valorisation de 61,5 milliards de dollars.