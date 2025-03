Un avenir prometteur attend les cryptomonnaies : le Bitcoin franchira-t-il la barre des 100 000 dollars ?

Grâce à des déclarations politiques positives, à l’intérêt croissant des institutions financières et à une augmentation du volume des échanges, le marché des cryptomonnaies a retrouvé confiance, malgré quelques corrections mineures des prix des principales devises. Les prix des cryptomonnaies continuent de fluctuer, entre hausses et baisses, dans un contexte de volatilité du marché et de prudence des investisseurs face à l’incertitude entourant les politiques commerciales américaines.

Les investisseurs attendent l’application des droits de douane réciproques promis par le président américain Donald Trump, prévue pour le 2 avril prochain, bien que certaines industries pourraient en être exemptées. Si certains experts considèrent le Bitcoin comme un investissement d’avenir, d’autres soulignent que sa forte volatilité demeure une source d’inquiétude majeure. Cela a conduit de nombreux investisseurs à se tourner vers l’or, considéré comme une « valeur refuge » dans un climat économique incertain.

Quand le paysage économique basculera-t-il ?

L’économiste Basse lKhatib déclare au journal An-Nahar : « Dans un contexte de guerre commerciale menée par Trump contre divers pays, l’or a attiré l’attention de la majorité des investisseurs, étant donné son statut de valeur refuge en période d’instabilité. »

Il attribue la volatilité des cryptomonnaies à la possibilité que les taux d’intérêt restent élevés plus longtemps que prévu. « Les droits de douane entraînent une hausse des prix, donc une pression inflationniste, ce qui incite à maintenir des taux d’intérêt élevés. » Par conséquent, l’argent des investisseurs reste dans les banques, qui offrent un rendement garanti. « Or, on s’attendait à ce qu’une baisse des taux pousse les détenteurs de capitaux à investir dans les cryptomonnaies pour obtenir un rendement plus élevé.»

Concernant l’impact de la politique économique de Trump sur l’avenir des cryptomonnaies, Khatib prévoit que l’imposition de droits de douane généralisés pourrait nuire au secteur à court terme. Il ajoute cependant : « Une fois cette phase terminée, de nouveaux accords commerciaux seront conclus entre les États-Unis et le reste du monde. » « À ce moment-là, la situation économique se renversera en faveur des cryptomonnaies.»

Un avenir prometteur

Plus tôt ce mois-ci, Trump s’est engagé à faire des États-Unis « la superpuissance incontestée du Bitcoin et la capitale mondiale des cryptomonnaies ».

À ce sujet, l’économiste souligne que les actions menées par Trump en matière de légalisation et de réglementation des cryptomonnaies montrent qu’il a tenu ses promesses de campagne. « Il a lancé sa propre cryptomonnaie, demandé à son administration d’élaborer les études nécessaires pour réglementer le secteur, et a annoncé, il y a deux semaines, la création d’une réserve stratégique de Bitcoin provenant de saisies judiciaires ou civiles. » Désormais, les États-Unis ne vendront plus les Bitcoins détenus dans cette réserve. »

Selon lui, ces mesures indiquent que l’avenir du Bitcoin s’annonce bien plus prometteur que ce que la devise réalise actuellement.

Quel avenir pour le Bitcoin ?

Le Bitcoin a enregistré une forte baisse au cours des deux derniers mois, chutant de plus de 23 % par rapport à son sommet historique atteint en janvier dernier, à 108 786 dollars.

La devise fait face à de nouvelles pressions, notamment en raison des inquiétudes liées aux politiques commerciales de Trump. Les droits de douane ont eu un impact négatif, et le Bitcoin est tombé sous les 80 000 dollars le 11 mars.

Dans ce contexte, Khatib affirme que le Bitcoin « franchira à nouveau la barre des 100 000 dollars», estimant que cette reprise est directement liée à l’environnement économique provoqué par les politiques de Trump. « Une fois la situation économique stabilisée à l’échelle mondiale, nous verrons une nouvelle envolée des prix du Bitcoin et des autres cryptomonnaies. »

Il conclut : « Il est très difficile d’imaginer une autre cryptomonnaie atteindre les sommets atteints par le Bitcoin, mais cela ne signifie pas que d’autres comme XRP ou Ethereum ne connaîtront pas de hausses importantes. » « Il y aura de belles opportunités pour la plupart des cryptomonnaies fiables.»

En résumé, l’avenir des cryptomonnaies dépendra de l’évolution des cadres réglementaires internationaux, des réactions des gouvernements aux menaces économiques et de l’impact des politiques de Trump. Leur adoption comme instruments financiers modernes pourrait croître, mais elles devront aussi relever des défis majeurs nécessitant une adaptation constante aux changements politiques et économiques.