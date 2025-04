Un arbitre de 19 ans dit avoir été séquestré par des joueurs de Boulogne-Billancourt

À l’issue d’un match de Régional 3 U17 opposant Chaville à l’AC Boulogne-Billancourt, dimanche 30 mars, un jeune arbitre de 19 ans, prénommé Simon, affirme avoir été victime d’une tentative de séquestration dans son propre vestiaire. Deux joueurs mineurs du club boulonnais sont accusés d’avoir forcé la porte de la pièce à visages dissimulés, de l’avoir violemment repoussé, puis empêché de sortir, selon le contenu de la plainte déposée par l’arbitre. Trois autres personnes auraient tenté de filmer la scène. « À ce moment-là, j’ai eu peur pour ma vie », écrit Simon dans son rapport de match envoyé au district des Hauts-de-Seine. Selon son témoignage, les deux jeunes voulaient « clairement [le] passer à tabac ». Il affirme avoir réussi à s’enfuir au moment où les deux joueurs ont été brièvement inattentifs, trouvant refuge dans un local du stade Jean Jaurès.

Plainte déposée, joueurs suspendus, enquête en cours

Alertée, la police est intervenue rapidement et a interpellé deux suspects, relâchés une heure plus tard. Une enquête est en cours. Le club de l’ACBB, de son côté, a confirmé avoir suspendu les joueurs incriminés : « Nous condamnons toute forme de violence », a déclaré Ludovic Fortes, le président du club. « Si les faits sont avérés, ils seront exclus définitivement. » Simon, arbitre depuis seulement sept mois, réclame des sanctions exemplaires. « Je vais demander à la Ligue que ces joueurs ne puissent plus jamais remettre les pieds sur un terrain. » Il espère aussi que cette affaire relancera un débat sur la sécurité des arbitres dans le football amateur.