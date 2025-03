La Russie cherche à dissuader les agresseurs potentiels et à maintenir un équilibre stratégique avec les États-Unis en conservant une puissante et moderne force de missiles balistiques intercontinentaux, selon un rapport de l’Agence de presse allemande publié mardi.

L’analyste politique et militaire américain Brandon Weichert, écrivain spécialisé en sécurité nationale, affirme dans un rapport publié par le magazine National Interest que l’arsenal nucléaire russe n’est pas seulement le plus grand au monde, mais également le plus avancé grâce aux restrictions imposées aux États-Unis dans le cadre du nouveau traité START de réduction des armes nucléaires signé en 2010. Si l’on demande à Google : « Quel est le meilleur missile au monde ? », l’application d’intelligence artificielle Gemini répond immédiatement : « RS-28 Sarmat ».

Ce n’est pas une réponse étrange pour un moteur de recherche, mais plutôt un consensus parmi certains des experts en missiles les plus renommés au monde, qui affirment que les Russes ont effectivement créé une arme nucléaire sophistiquée et redoutable. En réalité, Moscou a donné à ce missile nucléaire le nom destiné à semer la peur parmi ses ennemis. Bien que le missile soit nommé « Sarmat » en hommage aux Sarmates, une alliance historique de guerriers des steppes eurasiennes, il est communément appelé « le missile du diable », un nom qui reflète parfaitement sa capacité de destruction impressionnante.

Le missile RS-28 Sarmat, annoncé pour la première fois par le président russe Vladimir Poutine en 2018, a attiré l’attention internationale en raison de ses capacités avancées, de sa grande capacité de charge utile et de son rôle clé dans la stratégie nucléaire russe globale.

Caractéristiques du missile Sarmat

Le RS-28 Sarmat, un missile balistique intercontinental à carburant liquide lancé depuis des silos, a une portée exceptionnelle d’environ 12 000 miles, lui permettant de frapper pratiquement n’importe quel objectif sur la Terre. Cette portée, associée à sa capacité à emprunter des trajectoires de vol non conventionnelles, comme au-dessus de l’Arctique, rend difficile la détection et l’interception du missile avant qu’il ne déploie sa charge mortelle.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du missile est sa capacité de charge utile. Un seul missile peut transporter jusqu’à 10 tonnes de têtes nucléaires, un chiffre bien supérieur à celui de la plupart des missiles balistiques intercontinentaux modernes. Cela permet au missile de transporter une variété de configurations, pouvant inclure jusqu’à 15 véhicules de rentrée indépendants, chacun équipé d’une tête nucléaire, ou même quelques têtes nucléaires à puissance explosive équivalente à 10 millions de tonnes de TNT.

De plus, il est rapporté que le Sarmat est compatible avec la manoeuvrable ogive hypersonique Avangard, capable de voler à des vitesses supérieures à Mach 20 (plus que 20 fois la vitesse du son), évitant ainsi les défenses par des trajectoires imprévisibles.

Quant à son système de propulsion à carburant liquide, plus complexe que les alternatives à carburant solide, il offre une poussée et une flexibilité accrues, renforçant la capacité de charge utile massive et les capacités de portée longue.

Le RS-28 a été équipé de contre-mesures avancées, comme des leurres et des systèmes de brouillage électronique, conçus pour pénétrer les réseaux de défense antimissile sophistiqués, tels que le système de défense terrestre des États-Unis GMD (Ground-based Midcourse Defense), que le président Donald Trump a récemment intégré dans la défense antimissile nationale « Iron Dome ».

La Russie dépasse les États-Unis dans le développement des armes nucléaires

Depuis son entrée dans l’arsenal nucléaire russe en 2022, le missile RS-28 Sarmat est devenu un pilier de la stratégie de dissuasion nucléaire des forces armées russes, visant à assurer une « capacité fiable à porter une frappe de deuxième frappe en cas de conflit nucléaire ».

La capacité de charge mentionnée renforce la capacité de la Russie à écraser les défenses ennemies, soutenant ainsi le concept de destruction mutuelle assurée. Etant donné que l’arsenal nucléaire russe est considéré comme étant plus grand et plus avancé que celui des États-Unis, la Russie bénéficie d’un avantage dans ce domaine.

Pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas réussi à développer une meilleure dissuasion nucléaire ?

La responsabilité de cette lacune incombe en grande partie à la faiblesse de l’industrie de défense américaine, qui a constamment échoué à fournir les ressources nécessaires à la sécurité nationale. Les États-Unis ont peiné à moderniser leur arsenal nucléaire vieillissant en remplaçant les missiles balistiques intercontinentaux LGM-35 Sentinel par les anciens LGM-30 Minuteman, mais le succès de ce programme semble peu probable en raison du coût exorbitant et des lacunes apparues au fil des ans.

Le missile RS-28 Sarmat russe est désormais le missile balistique intercontinental le plus avancé au monde, avec la plus grande capacité de destruction. Pendant des années, les sceptiques américains ont mal jugé la Russie, la qualifiant de « simple station-service déguisée en pays ».

Si tel était le cas, cette « station-service » possède désormais une industrie de défense robuste, une armée victorieuse en Ukraine et dispose maintenant du plus avancé arsenal d’armement nucléaire au monde.