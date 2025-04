Un adolescent meurt face au silence de la justice

À Thyez, en Haute-Savoie, la colère n’a pas de fin pour les parents de Yanis. Leur fils de 17 ans s’est donné la mort. Quelques jours avant son anniversaire, il a découvert que l’homme qui l’avait agressé sexuellement quand il avait 12 ans était sorti de prison. Aucun courrier officiel ne les avait alertés. Aucune mesure d’éloignement n’avait été prise. Juste ce vide. Celui d’un État incapable de protéger jusqu’au bout ceux qu’il reconnaît pourtant comme victimes.

Une famille laissée seule

C’est en apprenant la libération de son agresseur que l’adolescent a sombré. Son père, informé début février de la fin de détention, avait décidé de ne pas garder cela pour lui. Il s’était empressé de le lui dire, furieux que la justice ne les ait même pas contactés. Un juge d’application des peines aurait bien envoyé une lettre, selon le procureur de Bonneville, mais la famille, elle, affirme n’avoir jamais rien reçu. Et Yanis, lui, a laissé une lettre : il disait qu’il ne supportait pas de vivre avec la peur de croiser son agresseur. L’homme, déjà condamné pour des faits similaires en 2007 et 2014, avait écopé de cinq ans de prison en 2023. Il est sorti au bout de deux ans et quatre mois. Sans qu’aucune interdiction de territoire ne soit fixée, malgré la proximité immédiate avec les lieux de vie de la victime.

Une loi pour que plus jamais cela ne se répète

Face à ce qu’ils considèrent comme une défaillance grave du système judiciaire, les parents de Yanis ont décidé de médiatiser leur combat. Ils demandent aujourd’hui la création d’une loi : il s’agirait d’imposer à la justice d’informer les familles de victimes d’agressions sexuelles dès qu’un agresseur est libéré. Et surtout, d’interdire aux condamnés de s’installer à proximité des victimes. La mère de Yanis estime que l’absence de mesure d’éloignement est incompréhensible, d’autant plus que le pédocriminel en question s’est réinstallé à seulement trois kilomètres de chez eux. Pour elle, il est évident que l’État a failli, et qu’il faut désormais légiférer pour éviter d’autres drames. Ce combat, elle le mène désormais pour tous les enfants. Et dit qu’elle n’arrêtera pas. Parce qu’on ne se remet pas d’un fils de 17 ans qui meurt de peur.