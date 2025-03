Un accueil européen à la proposition de cessez-le-feu en ukraine… et attente de la position russe

Le président français, Emmanuel Macron, a accueilli favorablement ce mardi une proposition de cessez-le-feu de 30 jours approuvée par l’Ukraine, affirmant qu’il appartient désormais à la Russie de mettre fin aux combats.



Dans un communiqué publié sur « X », il a déclaré : « La balle est clairement dans le camp de la Russie. »

Il a ajouté : « La France et ses partenaires restent engagés en faveur d’une paix solide et durable, soutenue par de solides garanties de sécurité pour l’Ukraine. »



Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a également salué la proposition de cessez-le-feu de 30 jours acceptée par l’Ukraine, soulignant qu’il revient maintenant à la Russie de mettre fin aux hostilités.



Dans un communiqué, Starmer a déclaré : « Comme l’ont souligné les délégations américaine et ukrainienne, la balle est dans le camp russe », félicitant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump pour cette « avancée majeure ».

Il a ajouté qu’il profiterait d’une réunion des dirigeants mondiaux organisée par le Royaume-Uni samedi pour discuter des prochaines étapes.

« Nous sommes prêts à aider à mettre fin à cette guerre de manière juste et durable, permettant à l’Ukraine de jouir de sa liberté », a-t-il affirmé.



La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a également qualifié l’accord conclu aujourd’hui entre les États-Unis et l’Ukraine en Arabie saoudite d’« avancée majeure » et d’« étape vers une paix durable ».



De leur côté, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, António Costa, ont salué l’accord entre les États-Unis et l’Ukraine sur la proposition de cessez-le-feu avec la Russie, ainsi que la décision de Washington de reprendre l’aide militaire à Kiev.



Dans un message publié sur « X » après les discussions américano-ukrainiennes en Arabie saoudite, les deux dirigeants européens ont déclaré : « Il s’agit d’une avancée positive qui pourrait constituer une étape vers une paix globale, juste et durable en Ukraine. La balle est maintenant dans le camp de la Russie. »



Concernant la position américaine, le secrétaire d’État Marco Rubio a déclaré : « Nous avons franchi une nouvelle étape vers le rétablissement d’une paix durable en Ukraine grâce au leadership du président Trump et à l’hospitalité du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane. »



Il a ajouté que la Russie devait maintenant décider si elle acceptait le cessez-le-feu avec l’Ukraine, qui s’est dite prête à négocier.



Après plus de huit heures de discussions à Djeddah, Rubio a déclaré aux journalistes : « Nous allons maintenant transmettre cette offre aux Russes et espérons qu’ils accepteront la paix. La balle est dans leur camp. »

De son côté, le conseiller à la sécurité nationale, Mike Waltz, a indiqué qu’il allait s’entretenir avec son homologue russe.