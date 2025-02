Tu es en pleine forme… Si tu peux soulever ces poids ! Les exercices de musculation permettent de diminuer le pourcentage de graisse corporelle, de brûler des calories et d’augmenter la masse musculaire maigre. Savais-tu que soulever des poids pourrait prolonger ton espérance de vie ?



Le Dr Peter Attia affirme que l’intégration des exercices de musculation dans ta routine de fitness apportera des bienfaits durables pour ta santé. D’après cet expert en longévité, l’une des meilleures indications de ta santé en vieillissant est ta capacité à soulever des poids. Il a ajouté que « les femmes de la quarantaine devraient être capables de soulever 75 % de leur poids corporel pendant une minute ». Attia précise que les recommandations sont légèrement différentes pour les hommes. Il suggère que les hommes devraient être capables de soulever 100 % de leur poids corporel pendant 60 secondes complètes. En cas d’échec, Attia conseille à la fois aux hommes et aux femmes de commencer avec des poids qu’ils peuvent soulever, puis d’augmenter progressivement la charge. Il recommande son exercice favori : « Soulever un poids lourd pendant 30 secondes, se reposer 30 secondes, et répéter cela 20 fois ».