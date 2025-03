Trump – Zelensky : «Tu vas la ressentir, la guerre!» La traduction intégrale de leur échange houleux à la Maison Blanche

Hier, Donald Trump, accompagné de JD Vance, recevait Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. L’échange a été particulièrement houleux. Alors que la paix semblait proche, cette discussion tendue a montré à quel point la paix pouvait glisser entre les doigts du monde en seulement quelques minutes.

Découvrez la transcription et la traduction complète de cet échange qui restera dans l’histoire :

Zelensky défie Vance sur la Russie et la diplomatie



Vance : « Pendant quatre ans, les États-Unis d’Amérique ont eu un président qui se levait lors des conférences de presse et parlait durement de Vladimir Poutine, puis Poutine a envahi l’Ukraine et détruit une grande partie du pays. Le chemin vers la paix et la prospérité passe peut-être par la diplomatie. Nous avons essayé la voie de Joe Biden, qui consiste à se taper la poitrine et à prétendre que les paroles du président des États-Unis comptaient plus que les actes du président des États-Unis. Ce qui fait de l’Amérique un bon pays, c’est qu’elle s’engage dans la diplomatie. C’est ce que fait le président Trump. »

Zelensky : « Puis-je vous poser une question ? »

Vance : « Bien sûr. Ouais. »

Zelensky : « OK. Donc il (Poutine) a occupé nos régions, de grandes parties de l’Ukraine, des parties de l’est et de la Crimée. Donc il l’a occupé en 2014. Donc pendant de nombreuses années – je ne parle pas seulement de Biden, mais ces périodes ont été (Barack) Obama, puis le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, maintenant le président Trump. Et Dieu vous bénisse, maintenant, le président Trump l’arrêtera. Mais en 2014, personne ne l’a arrêté. Il a juste occupé et pris. Il a tué des gens. Vous savez ce que — »

Trump : « 2015 ? »

Zelensky : « 2014. »

Trump : « Ah, 2014 ? Je n’étais pas là. »

Vance : « C’est tout à fait exact. »

Zelensky : « Oui, mais de 2014 à 2022, la situation est la même, des gens meurent sur la ligne de contact. Personne ne l’a arrêté. Vous savez que nous avons eu des conversations avec lui, beaucoup de conversations, ma conversation bilatérale. Et nous avons signé avec lui, moi, comme vous, le président, en 2019, j’ai signé l’accord avec lui. J’ai signé avec lui, (le président français Emmanuel) Macron et (l’ancienne chancelière allemande Angela) Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu. Tous m’ont dit qu’il n’irait jamais… Mais après cela, il a rompu le cessez-le-feu, il a tué nos gens et il n’a pas échangé de prisonniers. Nous avons signé l’échange de prisonniers. Mais il ne l’a pas fait. De quel genre de diplomatie parlez-vous, JD ? Que voulez-vous dire ? »

Vance : « Je parle du type de diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense que c’est un manque de respect de votre part de venir dans le Bureau ovale pour tenter de plaider cette affaire devant les médias américains. En ce moment même, vous vous promenez et vous forcez les conscrits à aller au front parce que vous avez des problèmes de main-d’œuvre. Vous devriez remercier le président d’avoir essayé de mettre un terme à ce conflit. »

Zelensky : « Êtes-vous déjà allé en Ukraine et avez-vous déjà dit quels problèmes nous avons ? »

Vance : « Je suis allé à – »

Zelensky : « Viens une fois. »

Vance : « J’ai vu et observé les reportages, et je sais que ce qui se passe, c’est que vous amenez des gens, vous les amenez dans une tournée de propagande, Monsieur le Président. N’êtes-vous pas d’accord avec le fait que vous avez eu des problèmes en amenant des gens dans votre armée ? »

Zelensky : « Nous avons des problèmes – »

Vance : « Et pensez-vous que c’est respectueux de venir dans le Bureau ovale des États-Unis d’Amérique et d’attaquer l’administration qui tente d’empêcher la destruction de votre pays ? »

Zelensky : « Beaucoup de questions. Commençons par le début. »

Vance : « Bien sûr. »

Trump explose lorsque Zelensky suggère que les États-Unis pourraient « ressentir la guerre à l’avenir »



Zelensky : « Tout d’abord, pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même toi. Mais tu as une belle mer et tu ne le ressens pas maintenant. Mais tu le ressentiras à l’avenir. Que Dieu te bénisse. »

Trump : « Vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. »

Zelensky : « Je ne vous le dis pas. Je réponds à ces questions. »

Trump : « Parce que vous n’êtes pas en mesure de le dire. »

Vance : « C’est exactement ce que tu fais. »

Trump : « Vous n’êtes pas en position de nous dicter ce que nous allons ressentir. Nous allons nous sentir très bien. »

Zelensky : « Vous vous sentirez influencé. »

Trump : « Nous allons nous sentir très bien et très forts. »

Zelensky : « Je vous le dis. Vous vous sentirez influencés. »

Trump : « Vous n’êtes pas, en ce moment, dans une très bonne position. Vous vous êtes laissé mettre dans une très mauvaise position… »

Zelensky : « Dès le début de la guerre — »

Trump : « Vous n’êtes pas dans une bonne position. Vous n’avez pas les cartes en main pour le moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes. »

Zelensky : « Je ne joue pas aux cartes. Je suis très sérieux, Monsieur le Président. Je suis très sérieux. »

Trump : « Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la troisième guerre mondiale. »

Zelensky : « De quoi parlez-vous ? »

Trump : « Vous pariez sur une troisième guerre mondiale. Et ce que vous faites est très irrespectueux envers le pays, ce pays qui vous a soutenu bien plus que beaucoup de gens ne l’auraient souhaité. »

Vance : « As-tu déjà dit merci ? »

Zelensky : « Souvent. Même aujourd’hui. »

Vance : « Non, pendant toute cette réunion. Vous êtes allé en Pennsylvanie et avez fait campagne pour l’opposition en octobre. »

Zelensky : « Non. »

Vance : « Dites quelques mots de reconnaissance aux États-Unis d’Amérique et au président qui essaie de sauver votre pays. »

Zelensky : « S’il vous plaît. Vous pensez que si vous parlez très fort de la guerre, vous pourrez… »

Trump : « Il ne parle pas fort. Il ne parle pas fort. Votre pays est en grande difficulté. »

Zelensky : « Puis-je répondre — »

Trump : « Non, non. Vous avez beaucoup parlé. Votre pays est en grande difficulté. »

Zelensky : « Je sais. Je sais. »

Trump : « Vous ne gagnerez pas. Vous ne gagnerez pas cette bataille. Vous avez de très bonnes chances de vous en sortir grâce à nous. »

Zelensky : « Monsieur le Président, nous restons dans notre pays, nous restons forts. Depuis le début de la guerre, nous sommes seuls. Et nous sommes reconnaissants. Je vous ai remercié. »

Trump exige que Zelensky accepte un cessez-le-feu



Trump : « Si vous n’aviez pas eu notre équipement militaire, cette guerre aurait été terminée en deux semaines. »

Zelensky : « Dans trois jours. Je l’ai appris de Poutine. Dans trois jours. »

Trump : « Peut-être moins. Ce sera très difficile de faire des affaires comme ça, je vous le dis.

Vance : « Dis simplement merci. »

Zelensky : « J’ai souvent dit merci au peuple américain. »

Vance : « Acceptez qu’il y ait des désaccords et allons les régler devant les tribunaux plutôt que d’essayer de les régler dans les médias américains lorsque vous avez tort. Nous savons que vous avez tort. »

Trump : « Mais vous voyez, je pense que c’est une bonne chose que le peuple américain voie ce qui se passe. Je pense que c’est très important. C’est pourquoi j’ai continué à faire cela aussi longtemps. Vous devez être reconnaissants. »

Zelensky : « Je suis reconnaissant. »

Trump : « Vous n’avez pas les cartes en main. Vous êtes enterrés là-bas. Des gens meurent. Vous manquez de soldats. Ce serait une sacrée bonne chose, et puis vous nous dites : « Je ne veux pas de cessez-le-feu. Je ne veux pas de cessez-le-feu, je veux partir, et je veux ça. » Écoutez, si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu tout de suite, je vous le dis, prenez-le pour que les balles cessent de voler et que vos hommes cessent de se faire tuer. »

Zelensky : « Bien sûr que nous voulons arrêter la guerre. Mais je vous ai dit que nous devions donner des garanties. »

Trump : « Vous dites que vous ne voulez pas de cessez-le-feu ? Je veux un cessez-le-feu. Parce que vous obtiendrez un cessez-le-feu plus rapidement qu’un accord. »

Zelensky : « Demandez à nos gens ce qu’ils pensent d’un cessez-le-feu. »

Trump : « Ce n’était pas avec moi. C’était avec un gars qui s’appelle Biden, qui n’est pas une personne intelligente. »

Zelensky : « C’est votre président. C’était votre président. »

Trump : « Excusez-moi. C’était avec Obama, qui vous a donné des draps, et je vous ai donné des Javelins. Je vous ai donné les Javelins pour détruire tous ces chars. Obama vous a donné des draps. En fait, la déclaration dit qu’Obama a donné des draps, et Trump a donné des Javelins. Vous devez être encore plus reconnaissants parce que laissez-moi vous dire que vous n’avez pas les cartes. Avec nous, vous avez les cartes, mais sans nous, vous n’avez aucune carte. »

Trump affirme que Poutine le respecte en raison des enquêtes menées lors de son premier mandat



Vance, réitérant la question d’un journaliste : « Elle demande ce qui se passerait si la Russie rompait le cessez-le-feu. »

Trump : « Et si jamais il y avait une bombe ? Et si la bombe tombait sur votre tête maintenant ? OK, et s’ils l’avaient brisée ? Je ne sais pas, ils l’ont brisée avec Biden parce que Biden, ils ne le respectaient pas. Ils ne respectaient pas Obama. Ils me respectent. Laissez-moi vous dire, Poutine a traversé beaucoup d’épreuves avec moi. Il a traversé une fausse chasse aux sorcières… Tout ce que je peux dire, c’est ceci. Il a peut-être rompu les accords avec Obama et Bush, et il les a peut-être rompus avec Biden. Il l’a fait, peut-être. Peut-être qu’il l’a fait. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il ne les a pas rompus avec moi. Il veut conclure un accord. Je ne sais pas si on peut conclure un accord. »

« Le problème, c’est que je vous ai donné le pouvoir (se tournant vers Zelensky) d’être un dur à cuire, et je ne pense pas que vous le seriez sans les États-Unis. Et votre peuple est très courageux. Mais soit vous allez conclure un accord, soit nous nous retirerons. Et si nous nous retirerons, vous vous battrez. Je ne pense pas que ce sera beau, mais vous vous battrez. Mais vous n’avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position, mais vous n’agirez pas du tout avec gratitude. Et ce n’est pas une bonne chose. Je vais être honnête. Ce n’est pas une bonne chose.

« Très bien, je pense que nous en avons assez vu. Qu’en pensez-vous ? Ce sera une excellente émission de télévision. Je peux le dire. »