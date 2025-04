Trump va subir un examen médical après des années d’hésitation

Le président américain Donald Trump se soumettra à son examen médical annuel ce vendredi, ce qui pourrait fournir au public les premières informations depuis des années sur l’état de santé de l’homme qui est devenu, en janvier, le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis à prêter serment.

Âgé de 78 ans, Trump a écrit sur ses réseaux sociaux :

« Je ne me suis jamais senti à l’aise avec ça, mais malgré tout, il faut bien le faire !»

Selon l’agence Associated Press, bien qu’il ait longtemps remis en question les capacités physiques et mentales de son prédécesseur Joe Biden, Trump a systématiquement gardé le secret sur les éléments essentiels concernant sa propre santé, refusant la transparence présidentielle habituelle en matière médicale.

L’examen sera effectué au centre médical militaire Walter Reed. Il s’agira des premières informations publiques sur sa santé depuis la tentative d’assassinat dont il a été victime en Pennsylvanie en juillet dernier.

À l’époque, au lieu de publier un dossier médical, le député du Texas Ronny Jackson, fervent partisan de Trump et ancien médecin de la Maison-Blanche, avait rédigé une note décrivant une blessure par balle à l’oreille droite de Trump.

Jackson avait déjà plaisanté un jour en salle de presse à la Maison-Blanche en disant que Trump pourrait vivre jusqu’à 200 ans s’il adoptait un régime alimentaire sain.

Dans une interview accordée à CBS en août dernier, Trump avait déclaré qu’il « publierait volontiers » ses dossiers médicaux, mais ne l’a jamais fait.

Bien qu’il soit plus jeune que Joe Biden de trois ans, Trump était en fait plus âgé de cinq mois que Biden au moment de leur investiture respective, faisant de lui le président le plus âgé à prêter serment aux États-Unis.

Avant la note de Jackson, les Américains n’avaient eu accès à aucune information majeure sur la santé de Trump depuis novembre 2023, lorsqu’une lettre du Dr Bruce Aronwald, publiée à l’occasion du 81ᵉ anniversaire de Biden, affirmait que Trump jouissait d’une santé physique et mentale « excellente ».

Cette lettre, publiée sur la plateforme sociale de Trump, ne contenait aucun détail – ni poids, ni tension artérielle, ni taux de cholestérol, ni résultat d’examen quelconque.

Aronwald y écrivait simplement qu’il avait examiné Trump cet automne-là et que ses examens physiques étaient dans les normes et ses capacités cognitives exceptionnelles, ajoutant que Trump avait perdu du poids.

Trump avait été hospitalisé à Walter Reed en 2020 après avoir été gravement atteint par le Covid-19.

À l’époque, son médecin avait donné un diagnostic rassurant, bien que le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Mark Meadows, ait admis que certains signes vitaux étaient « très préoccupants ».

Par la suite, d’autres révélations ont indiqué que Trump avait été plus malade que ce qui avait été communiqué.

Trump avait alors refusé de fournir plus d’informations et avait opté pour un bilan médical enregistré à distance, diffusé sur Fox News.

En novembre 2019, une visite médicale de Trump à Walter Reed avait été retirée de son agenda officiel, en dérogeant aux protocoles habituels de la Maison-Blanche qui imposent une annonce préalable.

La visite n’avait été révélée que trois jours plus tard, Trump expliquant qu’il s’agissait d’un examen de routine tout à fait normal.

La Maison-Blanche avait ensuite publié une déclaration du médecin personnel du président, le commandant de la marine Sean Conley, indiquant qu’il s’agissait d’un « examen partiel planifié » non communiqué officiellement à cause d’une incertitude dans le calendrier.

L’un des commentaires les plus marquants de Trump sur sa santé date de juillet 2020, lorsqu’il avait participé à une émission télévisée et mentionné :

« Une personne. Une femme. Un homme. Une caméra. Une télévision » — une démonstration de ses capacités cognitives.

Il avait récité ces cinq mots dans l’ordre, dans le cadre d’un test cognitif qu’il avait réussi avec brio, selon lui.