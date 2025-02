Trump recules sur l’«imposition» de son plan concernant Gaza et affirme : «Je vais le recommander»

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne forcerait pas son plan, selon lequel les États-Unis prendraient le contrôle de la bande de Gaza, la transformant en destination touristique et déplaçant les Palestiniens.



Dans une interview avec la chaîne Fox News vendredi, Trump a affirmé qu’il pensait toujours que son plan était une idée novatrice, et qu’il avait été « étonné » par la réaction négative de l’Égypte et de la Jordanie.



Trump a poursuivi : « Mon plan est la meilleure façon de procéder. Je pense que c’est le plan qui réussira vraiment, mais je ne vais pas l’imposer. Je vais simplement me retirer et le recommander. »



Trump avait précédemment déclaré qu’il ne menacerait pas de couper l’aide financière à l’Égypte et à la Jordanie si elles refusaient d’accepter davantage de réfugiés en provenance de Gaza.