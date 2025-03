Trump impose une taxe de 25 % sur toutes les voitures fabriquées hors des États-Unis

Nouvelle offensive protectionniste de Donald Trump. Le président américain a annoncé, ce mardi depuis la Maison Blanche, l’instauration de droits de douane supplémentaires de 25 % sur tous les véhicules non fabriqués sur le sol américain, quelle que soit leur marque. Une mesure choc qui entrera en vigueur le 2 avril prochain, et qui pourrait bouleverser le marché automobile mondial.

Une taxe qui frappe aussi les marques américaines

Dans sa déclaration, Trump ne fait pas dans la nuance : « Si une voiture n’est pas fabriquée aux États-Unis, elle paiera 25 % de plus. Peu importe si c’est une marque américaine, européenne, asiatique… ce qui compte, c’est où elle est assemblée », a-t-il précisé. Les camions sont également concernés par cette hausse. Un conseiller de la Maison Blanche a indiqué que ces nouveaux droits de douane s’ajouteront aux taxes déjà existantes, ce qui pourrait alourdir considérablement la facture pour les importateurs, mais aussi pour les consommateurs américains. Aujourd’hui, environ la moitié des véhicules vendus aux États-Unis sont importés, y compris depuis le Canada et le Mexique.

Objectif : relocaliser et protéger l’industrie

« Nous allons faire payer les pays qui font des affaires dans notre pays et prennent notre richesse », a justifié le président américain, qui souhaite pousser les constructeurs à relocaliser leur production. Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la politique « America First » de Donald Trump, axée sur la protection de l’industrie nationale. Reste à voir si cette mesure tiendra dans le temps, face aux protestations attendues de l’industrie automobile, des partenaires commerciaux des États-Unis, et à un possible bras de fer à l’OMC. Une chose est sûre : l’impact de cette annonce ne se limitera pas aux chaînes de montage. C’est toute la diplomatie économique américaine qui pourrait en sortir secouée.