Trump humilie Zelensky, l’Europe tente une riposte à Londres ce dimanche !

Les dirigeants européens se réunissent ce dimanche 2 mars à Londres pour afficher leur soutien à Volodymyr Zelensky, après l’altercation spectaculaire entre le président ukrainien et Donald Trump dans le Bureau ovale. L’échange, marqué par des menaces explicites de la part du président américain, a déclenché une onde de choc à travers l’Europe, mettant en lumière les inquiétudes sur l’avenir du soutien américain à l’Ukraine.

Lors de cette rencontre, Trump a sommé Zelensky de conclure un accord de paix avec la Russie sous peine d’un retrait total du soutien américain. Face aux reproches du président américain et de son vice-président J.D. Vance, le chef d’État ukrainien a refusé de céder, provoquant l’annulation de la conférence de presse et son expulsion anticipée de la Maison-Blanche. Cet épisode a aussitôt été salué par Moscou, tandis que les alliés européens de Kiev ont exprimé leur indignation et leur solidarité avec Zelensky.

Le sommet de Londres s’inscrit dans la continuité de celui de Paris en février dernier et vise à renforcer l’aide militaire et économique à l’Ukraine. Emmanuel Macron et le chancelier allemand désigné Friedrich Merz souhaitent également ouvrir le débat sur une dissuasion nucléaire européenne, face à la menace d’un désengagement américain de l’OTAN.

Cette crise diplomatique met en lumière une réalité désormais incontournable pour l’Europe : la nécessité de repenser sa stratégie de défense et d’autonomie militaire. Le soutien américain à l’Ukraine n’est plus garanti, et les Européens doivent décider s’ils sont prêts à assumer seuls le poids de la confrontation avec Moscou.