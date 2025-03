Trump fait de l’anglais la langue officielle des États-Unis par décret

Donald Trump a signé samedi un décret établissant l’anglais comme langue officielle des États-Unis, une première dans l’histoire du pays. Selon le président américain, cette décision vise à « promouvoir l’unité » et à « entretenir une culture commune ». Jusqu’à présent, aucune langue officielle n’était reconnue à l’échelle fédérale, bien que l’anglais soit de facto la langue dominante.

Le décret met fin à une mesure signée en 2000 par Bill Clinton, qui facilitait l’accès aux services publics pour les personnes maîtrisant peu l’anglais. Désormais, les agences fédérales ne seront plus obligées de proposer des services en plusieurs langues, même si elles restent autorisées à le faire. Cette réforme touche particulièrement la communauté hispanophone, estimée à 43 millions de personnes aux États-Unis selon les données du recensement de 2023.

Cette décision s’inscrit dans une série de mesures exécutives prises par Donald Trump depuis son retour au pouvoir. Depuis son investiture en janvier, il a signé 79 décrets, égalant en quelques semaines le total annuel de Joe Biden en début de mandat. Ce changement suscite déjà des critiques, notamment de la part d’organisations hispaniques et de défense des droits civiques, qui y voient une mesure discriminatoire et un frein à l’intégration des communautés non anglophones.