Trump exige une preuve de citoyenneté américaine pour voter aux élections

Le président américain Donald Trump a signé hier (mardi) un décret exécutif qui obligerait les électeurs à prouver qu’ils sont citoyens américains. Il cherche également à empêcher les États de comptabiliser les bulletins de vote envoyés par courrier après le jour de l’élection.

Cette mesure de grande envergure vise aussi à retirer les financements fédéraux aux États qui ne s’y conforment pas.

Trump a toujours mis en doute le système électoral américain et continue d’affirmer que sa défaite face à l’ancien président démocrate Joe Biden en 2020 était due à une fraude massive. Lui et ses alliés républicains répètent des allégations non prouvées concernant un vote massif de non-citoyens, une pratique illégale et rare, selon l’agence de presse Reuters.

L’année dernière, la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a approuvé un projet de loi interdisant aux non-citoyens de s’inscrire pour voter aux élections fédérales, une pratique déjà illégale. Cependant, le Sénat, alors contrôlé par les démocrates, n’a pas adopté cette loi.

Le décret de la Maison-Blanche poursuit des objectifs similaires. Les organisations de défense des droits de vote estiment que cette mesure priverait certains électeurs – notamment les personnes de couleur – de leur droit de vote s’ils ne peuvent pas obtenir un passeport ou d’autres documents d’identité requis.