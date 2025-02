Trump évoque à nouveau la possibilité d’un troisième mandat « anticonstitutionnel »… et ses partisans : Oui à quatre années supplémentaires

Le Washington Post rapporte que Donald Trump a récemment abordé la possibilité de briguer un troisième mandat, bien que cela soit contraire à la Constitution, qui limite le nombre de mandats présidentiels à deux. Trump a comparé sa situation à celle d’un roi et a cité une célèbre phrase de Napoléon Bonaparte : « Celui qui sauve son pays ne viole aucune loi ».

Lors d’un événement à la Maison Blanche pour célébrer le Mois de l’Histoire des Noirs, Trump a demandé à l’audience si, selon eux, il devait se représenter. Ses partisans ont répondu par des cris de « Quatre années de plus ».

Cette idée d’un troisième mandat de Trump suscite des inquiétudes parmi ses opposants, qui le critiquent pour sa gouvernance jugée autocratique et craignent qu’il ne cherche à prendre le pouvoir de façon non démocratique, à l’instar de ce qu’il a tenté après sa défaite en 2020.

Le journal ajoute qu’après les déclarations de Trump, son ancien conseiller Steve Bannon a repris le slogan « Nous voulons Trump » lors d’une conférence à Baltimore, évoquant les élections de 2028. Bannon a affirmé : « Un homme comme lui n’apparaît qu’une ou deux fois dans l’histoire du pays. »

Depuis son arrivée à la Maison Blanche, Trump a cherché à étendre ses pouvoirs. Son administration a provoqué des tensions avec les agences fédérales et défié publiquement les juges. Sur les réseaux sociaux, Trump s’est parfois appelé « le roi » et la Maison Blanche a même publié une image de lui portant une couronne après avoir annulé une décision fédérale concernant les frais de congestion à New York.

Trump a également affirmé avoir un mandat populaire écrasant, bien que son élection ait été marquée par la plus petite marge de victoire dans le vote populaire national depuis 1968.

Selon un sondage de Washington Post et Ipsos, une majorité d’Américains considère que Trump a dépassé ses pouvoirs, et plus de 80 % estiment que, si un tribunal fédéral le jugeait illégal, il devrait se conformer à la décision.

Le journal précise que Trump avait déjà évoqué la possibilité d’un troisième mandat pendant son premier mandat et qu’il a relancé ce sujet après sa défaite de 2020. Il a tenté de remettre en cause les résultats de l’élection, incitant ses partisans à prendre d’assaut le Capitole le 6 janvier 2021. Il a ensuite gracié des centaines de personnes impliquées dans cette attaque.

Lors de la campagne électorale, Trump avait déclaré à ses partisans : « Après quatre ans, vous n’aurez plus besoin de voter, nous réglerons tout si bien que vous n’aurez plus à vous en soucier. »

Quelques jours après sa victoire, il a mentionné aux républicains qu’il ne se représenterait pas sauf si l’idée était largement soutenue. En janvier, lors d’une réunion des républicains, il a même plaisanté sur la possibilité de se présenter à nouveau.

En décembre, Bannon a suggéré que Trump pourrait briguer un troisième mandat, en évoquant une possible faille constitutionnelle permettant cela.

Le journal rapporte également les critiques, notamment de Robert Reich, ancien secrétaire au Travail, qui a averti que la lutte était désormais entre démocratie et dictature. Le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a mis en garde contre une dérive autocratique, et la gouverneure de New York, Kathy Hochul, a souligné : « Donald Trump n’est pas un roi et nous le verrons au tribunal. »