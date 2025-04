Dimanche 30 mars, deux vidéastes allemands ont provoqué la surprise au Louvre en collant des portraits de Donald Trump et Friedrich Merz dans la salle la plus emblématique du musée, à quelques mètres seulement de la Joconde. Un canular, selon eux, sans message politique.

Une action discrète mais remarquée dans la salle de la Joconde

Ilgar Aliyev et Bobix.s, deux YouTubeurs originaires de Cologne, sont parvenus à s’infiltrer au sein du plus célèbre musée du monde avec deux petits portraits encadrés, représentant Donald Trump et Friedrich Merz — le président américain et le chef du parti conservateur allemand CDU — vêtus comme des généraux napoléoniens. Comme l’a révélé une vidéo publiée le 31 mars sur leur chaîne YouTube, les cadres avaient été discrètement dissimulés sous leurs chemises au moment de passer la sécurité. Une fois dans les toilettes, ils les ont sortis, collés avec du scotch double face, puis dissimulés dans un sac.

Leur objectif ? La salle la plus fréquentée du Louvre, celle où trône La Joconde. N’ayant pas accès à la célèbre œuvre de Léonard de Vinci, protégée par une vitre et des barrières, ils ont choisi de fixer les portraits à proximité de La Femme au miroir de Titien. Selon le quotidien allemand Bild, la scène n’a duré que quelques minutes : le temps que les visiteurs s’étonnent, prennent des photos, et que la sécurité intervienne. Les deux influenceurs, eux, ont quitté les lieux sans être interpellés.

Un canular à la mise en scène millimétrée

Le Louvre, contacté par Bild, a choisi de ne pas commenter l’incident. Mais la vidéo du happening, montée dans un style inspiré des films de braquage comme Ocean’s Eleven, détaille chaque étape de l’opération, de l’entrée au musée jusqu’à la sortie. Si les auteurs affirment ne pas vouloir véhiculer de message politique, le choix de représenter deux figures polarisantes de la droite américaine et allemande en habits d’empereurs suscite néanmoins interrogations.

La production de ce type de vidéo n’est pas nouvelle pour le duo, qui s’inscrit dans une tendance virale de canulars « artistiques » mis en scène dans des lieux publics prestigieux. Reste à savoir si cette initiative restera sans suite juridique. En attendant, Mona Lisa, impassible derrière sa vitre blindée, semble avoir été le témoin silencieux d’un nouvel épisode de satire contemporaine.