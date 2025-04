Trump bouleverse les équilibres, et des billions de dollars cherchent une protection contre la volatilité

Alors que le plan du président américain Donald Trump pour remodeler le commerce mondial est vivement critiqué en raison de sa volatilité, qui affecte fortement le dollar, les investisseurs détenant des actifs en dollars estimés à plusieurs dizaines de billions de dollars cherchent pour la première fois depuis des décennies à protéger la valeur de ces avoirs.

Pendant des années, la confiance dans le dollar américain était telle qu’à peine une fraction des 33 000 milliards de dollars d’investissements mondiaux sur les marchés américains était couverte contre les fluctuations monétaires, selon Reuters.

Mais cette dynamique a changé cette semaine : le dollar et les bons du Trésor américain longtemps considérés comme des valeurs refuges figurent désormais parmi les plus grandes victimes du krach provoqué par les droits de douane punitifs instaurés par Trump.

Les rendements des bons du Trésor ont grimpé en raison de la fuite des capitaux, et le dollar a chuté face à l’euro, au yen, au franc suisse et à la plupart des autres devises. Un indice mesurant la valeur du dollar par rapport à six principales monnaies est passé sous la barre des 100 pour la première fois en près de deux ans.

Selon Viss Naïr, directeur des investissements chez Eastspring Investments :

« Pendant des décennies, les États-Unis ont offert un environnement stable, une banque centrale indépendante et l’État de droit. Mais les éléments qui faisaient l’exception américaine, comme l’immigration, ont disparu. Les droits de douane sont perçus comme une hausse d’impôts. Et, pire encore, l’administration actuelle pense que l’affaiblissement du dollar peut lui être favorable. C’est un cocktail dangereux pour les investisseurs non couverts. »

Les marchés américains soutenus par la confiance dans le dollar

Les États-Unis ont longtemps attiré des investissements mondiaux bien au-delà de leur poids économique (26 % du PIB mondial), notamment en actions, représentant plus d’un tiers des investissements boursiers globaux.

Fin 2024, les étrangers détenaient pour 33 000 milliards de dollars d’actions et d’obligations américaines — dont 14,6 milliards en obligations.

Traditionnellement, les investisseurs en actions ne couvrent pas le risque de change, mais les porteurs d’obligations, qui réalisent des gains plus modestes, sont bien plus vulnérables à la volatilité des devises.

Une vague de couverture ou de désengagement des marchés américains ?

Les analystes estiment que les turbulences pourraient pousser les investisseurs à couvrir leurs positions via des produits dérivés ou même à sortir complètement du marché américain.

Selon la société de conseil Exante Data, chaque hausse d’un point de pourcentage du taux de couverture peut générer jusqu’à 320 milliards de dollars de ventes de dollars.

Compte tenu des faibles niveaux actuels de couverture, une augmentation de 10 à 15 points pourrait signifier des ventes atteignant des billions de dollars.

Les fonds de pension et les assureurs en première ligne

Le fonds public de retraite japonais (GPIF) et les assureurs-vie figurent parmi les plus grands détenteurs d’actifs américains. Le Japon avait investi près de 2 000 milliards de dollars aux États-Unis fin 2023.

La récente hausse du yen — +6 % ce mois-ci, +10 % sur trois mois — a lourdement affecté ces investissements, car la conversion des profits en yens est moins favorable (le taux est actuellement autour de 143,2 yens pour un dollar).

Les assureurs japonais ont réduit progressivement leurs couvertures, et les fonds de retraite comme le GPIF ne couvrent généralement pas.

Les analystes de Nomura estiment que les assureurs japonais détiennent environ 60 000 milliards de yens (420 milliards de dollars) d’actifs étrangers, dont seulement 30 % sont couverts — un taux qui pourrait augmenter si la Banque du Japon relevait ses taux.

Le stratège Jin Muteki (Nomura) prévient :

« Si les investisseurs japonais perdent confiance dans l’économie américaine, ils pourraient accélérer le rapatriement de leurs capitaux et augmenter rapidement leurs couvertures, poussant le dollar/yen à 135 ou moins. »

Yunosuke Ikeda, responsable de la recherche macroéconomique chez Nomura, rappelle que les investisseurs particuliers japonais, qui injectent près de 1 000 milliards de yens par mois dans les actions américaines, ne se couvrent pas non plus. Si une vague de ventes se produisait, elle pourrait faire grimper le yen de 7 points.

Shekhar Hari Kumar, analyste chez Exante Data, estime qu’une hausse de 10 points du taux de couverture du GPIF entraînerait l’achat de 70 milliards de dollars en yens. Au total, entre 100 et 250 milliards de dollars pourraient être mobilisés en cas de poursuite de l’appréciation du yen.

Un impact mondial sur les fonds de retraite

Les grands fonds de pension au Royaume-Uni, en Australie, en Suisse, au Canada et ailleurs, ainsi que les assureurs internationaux, sont aussi fortement exposés à la dette américaine.

En Europe, face à la chute du dollar et des bons du Trésor, des régulateurs ont contacté les banques pour évaluer leur exposition à la dette publique américaine — signe d’inquiétudes face à ce qui était autrefois considéré comme un actif ultra-sûr.

En 2023, selon Exante, les taux de couverture allaient de quasiment 0 % au Japon et en Corée du Sud à environ 40 % en Australie et aux Pays-Bas, et jusqu’à 65 % en Suède et en Suisse.

Chaque hausse de 10 points des taux de couverture pourrait entraîner jusqu’à 58 milliards de dollars de ventes de dollars par les fonds de pension et souverains australiens.

Richard Franulovich, chef de la stratégie de change chez Westpac, estime que les actifs nets australiens en actions étrangères s’élevaient à 656 milliards de dollars australiens (407 milliards USD) fin 2023, et que le taux de couverture est récemment en baisse.

Chaque point de couverture supplémentaire équivaudrait à une demande de 8,7 milliards AUD en contrats de couverture.

« Une hausse des couvertures par les fonds australiens pourrait générer des flux massifs soutenant le dollar australien », conclut-il.