Trump accuse Zelensky et défend la Russie : « L’Ukraine est responsable de la guerre »

Lors d’une conférence de presse lundi depuis Mar-a-Lago, Donald Trump a tenu des propos explosifs sur la guerre en Ukraine, attaquant frontalement Volodymyr Zelensky et adoptant une position proche de Moscou. Il a notamment accusé le président ukrainien de ne pas savoir « où est passée la moitié des 350 milliards de dollars » d’aide américaine, mettant en doute la gestion des fonds alloués à Kiev.

Trump a qualifié Zelensky de « président totalement incompétent » et a estimé que sa « rhétorique ridicule » avait prolongé le conflit. Il a également minimisé les intentions russes, affirmant que « les Russes ne voulaient pas détruire Kiev, et s’ils l’avaient voulu, ils l’auraient fait ». Selon lui, la Russie chercherait en réalité à « mettre fin à la brutalité en Ukraine ».

Le président américain s’est aussi félicité des négociations entre Américains et Russes en Arabie saoudite, les qualifiant de « très bonnes ». Il a déclaré être « plus confiant » quant à un possible accord avec Moscou et a laissé entendre qu’il pourrait rencontrer Vladimir Poutine avant la fin du mois.

Enfin, Trump a mis en garde contre une escalade du conflit, affirmant que « la guerre en Ukraine pourrait conduire à une troisième guerre mondiale » si elle n’était pas rapidement résolue.