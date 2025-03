Passer trop de temps à discuter avec une intelligence artificielle n’est pas sans conséquences. Deux études récentes menées par OpenAI et le MIT Media Lab montrent que l’usage intensif de ChatGPT pourrait entraîner isolement social, addiction et dépendance émotionnelle. En analysant plus de 40 millions d’interactions et en interrogeant des milliers d’utilisateurs, les chercheurs ont établi un lien clair entre l’utilisation quotidienne du chatbot et un sentiment accru de solitude. Certains vont même jusqu’à considérer l’IA comme un véritable ami, voire davantage.

Une dépendance numérique en plein essor

Le phénomène prend de l’ampleur, à tel point que certains cas inquiétants ont été recensés. Aux États-Unis, un adolescent de 14 ans s’est suicidé après avoir noué une relation obsessionnelle avec une autre IA, Character.AI, qu’il croyait être son confident. Le risque de dépendance serait toutefois réduit dans les échanges vocaux par rapport à l’écrit. Mais le constat est là : une trop grande proximité avec une intelligence artificielle peut provoquer des troubles bien réels.