Traité de « véritable abruti », Michel Cymes va attaquer Cyril Hanouna pour injures

Michel Cymes a annoncé sur franceinfo ce vendredi son intention de déposer plainte contre Cyril Hanouna pour « injures » ainsi que contre les médias Europe 1 et C8, qui ont relayé les propos de l’animateur de TPMP!.

Michel Cymes a déclaré « ne pas souhaiter aller sur son terrain de la vulgarité, mais assigner en revanche Cyril Hanouna, Europe 1 et C8 en justice » après avoir été « injurié ». Son avocate, Me Florence Watrin, a confirmé à franceinfo que deux plaintes étaient en cours de rédaction, l’une ciblant les déclarations tenues sur Europe 1 et l’autre celles diffusées sur C8. Elle a également indiqué vouloir saisir l’Arcom.

Dans son émission de radio On marche sur la tête, diffusée sur Europe 1, Cyril Hanouna avait qualifié Michel Cymes de « véritable abruti » et mis le doigt sur les déclarations hasardeuses du docteur durant le Covid: « Michel Cymes, ce n’est pas le mec qui avait dit que le Covid était une grippette ? Je ne sais même pas ce qu’il fait comme métier. Il s’est improvisé animateur, il s’est improvisé médecin. C’est un véritable abruti par contre, ça il ne s’est pas improvisé« .

Hanouna avait également ajouté : « Il paraît qu’il n’est même plus docteur, il paraît qu’il n’est plus médecin, il paraît qu’ils lui ont enlevé sa carte ». Ce qui n’était pas faux, puisque Michel Cymes, aujourd’hui âgé de 67 ans, avait annoncé en 2021 qu’il prenait sa retraite et cessait ses consultations en tant qu’ORL à l’hôpital européen Georges-Pompidou à Paris.

Pour rappel, Cyril Hanouna répondait aux attaques de Michel Cymes dans l’émission C médiatique sur France 5, où le docteur se réjouissait de voire Cyril Hanouana se faire censurer : « Je ne vais pas m’apitoyer sur le sort d’un type qui m’a insulté pendant des années dans son émission. Avec tout l’argent qu’il a coûté à son groupe, et puis tous les gens qu’il s’est mis à dos pendant des années, ce n’est pas très étonnant que la chaîne ferme », concluant « Tout se paye un jour. Vous ne pouvez pas insulter des gens pendant des années et des années sans que ça vous revienne dans la gueule. Des insultes qui ne concernent pas que moi. Il a passé son temps à insulter tout le monde, tout le temps… »