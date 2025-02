Toulouse : une clinique vétérinaire lance une banque de sang pour animaux

La clinique vétérinaire Vet-Urgentys à Toulouse (Haute-Garonne) a récemment mis en place une banque de sang dédiée aux chiens et aux chats, une première pour la région. Ce dispositif vise à faciliter les transfusions sanguines en urgence et à constituer des réserves stables. Après avoir commencé avec les animaux du personnel, l’équipe cherche désormais des propriétaires volontaires pour donner le sang de leur compagnon.

Le projet a nécessité un investissement en matériel et en logistique, comme l’explique Jarek Szczepaniak, vétérinaire de la clinique. Avant cette initiative, les vétérinaires se tournaient vers d’autres cliniques ou leurs propres patients pour des dons ponctuels. Désormais, avec cette banque de sang, la clinique pourra intervenir plus rapidement sur diverses pathologies.

Les critères de participation sont stricts : les animaux donneurs doivent être âgés de 1 à 8 ans, peser plus de 20 kg pour les chiens et plus de 4 kg pour les chats. En échange du don, les maîtres reçoivent un sac de croquettes et une transfusion gratuite si leur animal en a besoin un jour. Une solution bénéfique, car le coût d’une transfusion peut atteindre 750 euros.

Vet-Urgentys espère que cette nouvelle initiative permettra de mieux répondre aux urgences vétérinaires et d’améliorer la qualité des soins pour les animaux de la région.