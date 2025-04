Toulouse : en plein centre-ville, les immeubles s’effritent un à un

Les pierres craquent, les murs s’effondrent, et les habitants fuient. En l’espace de quelques jours, deux alertes majeures ont rappelé à Toulouse que certains bâtiments du centre historique tiennent debout sur un fil. Hier dimanche 13 avril, les pompiers sont intervenus rue Castelbou, à quelques pas de la basilique Saint-Sernin, pour évacuer treize personnes menacées par un nouveau risque d’effondrement. Cinq immeubles, tous fragilisés, ont été vidés dans l’urgence.

Une architecture sous tension, des murs qui ne tiennent plus

C’est un mur porteur en brique qui aurait cédé, provoquant l’alerte. Selon les secours, l’immeuble concerné compte deux étages, et d’autres structures voisines présentent des signes de faiblesse liés à des infiltrations d’eau. Des fissures, de l’humidité, et une stabilité mise à mal : autant de signaux inquiétants pour les autorités, qui ont mobilisé vingt pompiers et cinq véhicules pour sécuriser la zone. Les habitants ont, pour l’heure, trouvé refuge chez des proches, mais la question du relogement durable reste entière.

Une série noire qui inquiète le centre-ville

Ce n’est pas un cas isolé. Quatre jours plus tôt, le 9 avril, un immeuble de la rue des Filatiers, dans le quartier des Carmes, avait déjà dû être évacué pour des raisons similaires. Ces incidents successifs mettent en lumière l’état préoccupant de certains bâtiments anciens, emblématiques du cœur de la ville rose, mais parfois laissés à la merci du temps et des infiltrations. La mairie et les services techniques vont devoir accélérer les contrôles et peut-être revoir les politiques de rénovation. Car à Toulouse, ce ne sont plus les clochers qui vacillent, mais les murs des habitants.