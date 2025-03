Top 5 des films d’Yves Boisset, cinéaste engagé et franc-tireur du 7e art

Yves Boisset a traversé près de trois décennies de cinéma en électrisant l’écran par son engagement politique, sa rage de vérité et son goût du polar à message. Réalisateur de films chocs, nourris d’actualité brûlante ou de faits divers dérangeants, il a su faire du cinéma un outil de dénonciation, sans jamais oublier de captiver son public. Retour sur la carrière d’un réalisateur souvent censuré, parfois attaqué, mais toujours debout — à travers cinq de ses œuvres les plus marquantes.

1. Dupont Lajoie (1975) – Le racisme ordinaire au scalpel

Sans doute son film le plus emblématique. Avec Jean Carmet en campeur franchouillard et raciste malgré lui, Dupont Lajoie dissèque la haine banalisée avec une violence inédite pour l’époque. Inspiré de faits réels, le film déclenche des polémiques, des attaques de l’extrême droite et des manifestations. Pourtant, il triomphe à Berlin (Ours d’argent) et reste aujourd’hui un modèle de cinéma social à la française.

2. Le Juge Fayard dit “le Shériff” (1977) – Quand la vérité dérange

Patrick Dewaere incarne un jeune juge intègre confronté à un système judiciaire corrompu. Inspiré de l’assassinat du juge Renaud à Lyon, le film s’attaque au SAC, bras armé du pouvoir gaulliste. Malgré la censure partielle – les dialogues sont censurés par des “bips” sonores – Boisset transforme cette contrainte en effet dramatique, et décroche le prix Louis-Delluc.

3. R.A.S. (1973) – La guerre d’Algérie face caméra

Alors que le sujet est encore tabou, Boisset ose filmer la guerre d’Algérie et ses zones d’ombre. Refus d’obéissance, tortures, désillusion des jeunes soldats : R.A.S. est un film coup de poing qui choque une partie du public et suscite les foudres de l’extrême droite. Des scènes sont censurées, des bobines volées, mais le film attire près d’un million de spectateurs.

4. L’Attentat (1972) – L’affaire Ben Barka à peine déguisée

Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Gian Maria Volonté… le casting est à la hauteur de l’ambition du film : évoquer l’enlèvement et la disparition de l’opposant marocain Mehdi Ben Barka, sur fond de collusion entre États et services secrets. Interdit de tournage à plusieurs endroits, L’Attentat reçoit le Grand Prix de la mise en scène au Festival de Moscou. Le film confirme Boisset comme un provocateur de premier ordre.

5. Espion, lève-toi (1982) – Le thriller sous tension

Avec Lino Ventura dans le rôle principal, ce film d’espionnage élégant et paranoïaque adapte un roman de George Markstein. C’est aussi l’un des rares Boisset où la tension dramatique dépasse l’aspect purement politique. Déroutant, ambigu, le film laisse entrevoir une autre facette de son auteur : celle d’un excellent directeur d’acteurs et d’un amoureux du suspense.

Un cinéma de combat, de conviction et de contradictions

Fidèle à ses idéaux, Yves Boisset n’a jamais cessé de filmer contre le pouvoir établi, les injustices institutionnelles et les zones d’ombre de la République. Dans les années 1990 et 2000, il se tourne vers la télévision, y signant des œuvres marquantes comme L’Affaire Dreyfus (1995), Le Pantalon (1997) ou Jean Moulin (2002), poursuivant sa quête de vérité historique et sociale.

Récompensé à plusieurs reprises, souvent critiqué, parfois marginalisé, Boisset reste l’un des rares cinéastes français à avoir utilisé la fiction comme une arme, et le polar comme une tribune. Ses films ne cherchent pas à plaire, mais à réveiller les consciences. Mission accomplie.