“Tonton du bled” du 113 : un retour triomphal avec plus d’1,5 million d’écoutes en streaming

Attendu depuis des années, Tonton du bled du 113 est enfin disponible sur les plateformes de streaming depuis le 14 février. Dès ses premières heures en ligne, le morceau a explosé les compteurs avec plus d’1,5 million d’écoutes sur Spotify.

Un classique bloqué par des questions de droits

Sorti en 1999 sur Les Princes de la ville, Tonton du bled avait disparu du streaming en raison d’un sample non déclaré du chanteur algérien Ahmed Wahby, utilisé par DJ Mehdi pour l’instrumentale. Ce problème juridique a empêché sa réédition pendant des années, mais Rim’K et son équipe ont finalement réussi à débloquer la situation après un long travail.

Un morceau culte qui traverse les générations

Plus qu’un simple tube, Tonton du bled est un hymne populaire qui raconte avec humour et authenticité le départ estival des familles maghrébines vers l’Algérie. Son mélange unique de rap et de sonorités orientales, orchestré par DJ Mehdi, en a fait un incontournable du rap français.

Pour célébrer ce retour, une version remasterisée du clip sera mise en ligne, et un maxi-vinyle collector sortira le 11 avril. Un grand moment pour les fans du 113 et de la culture hip-hop.