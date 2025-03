«TikTok» permet aux parents dans l’Union Européenne de contrôler le temps d’utilisation de l’application par leurs enfants

La plateforme de réseau social « TikTok », appartenant au groupe chinois « ByteDance », a annoncé avoir introduit une fonctionnalité permettant aux parents dans les pays de l’Union européenne de limiter le temps que leurs adolescents passent sur l’application.

Selon l’Agence France-Presse, cette nouvelle fonctionnalité offre aux parents la possibilité d’imposer une limite de temps quotidienne à leurs adolescents directement depuis leurs comptes, grâce à un mode appelé « connexion familiale ».

À l’instar de ce qu’a proposé il y a plusieurs mois « Instagram », concurrent appartenant au groupe américain « Meta », il est impossible de contourner cette fonctionnalité, qui empêche temporairement les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans d’accéder à l’application, sauf si un adulte en modifie les paramètres.

Dans les semaines à venir, « TikTok », qui affirme compter plus de 175 millions d’utilisateurs mensuels dans l’Union européenne, permettra également aux parents de voir quels comptes leurs adolescents suivent sur l’application, ainsi que les pages visitées et les comptes bloqués.

Le réseau social lancera aussi une fonctionnalité de « relaxation » pour les moins de 16 ans. À partir de 22 heures, l’utilisation de l’application sera interrompue afin de proposer des exercices de détente accompagnés de musique apaisante. Cette fonctionnalité pourra être désactivée.

Mardi, la plateforme a rappelé avoir recruté plus de 500 modérateurs francophones et plus de 6 000 spécialistes des langues européennes. Un porte-parole de « TikTok » a déclaré : « Ces chiffres dépassent ceux de toutes les autres plateformes combinées. »

Il a précisé que la modération a permis, entre juin et septembre 2024, de supprimer plus de 24 millions de comptes à travers le monde, soupçonnés d’appartenir à des personnes de moins de 13 ans, l’âge minimum requis pour utiliser l’application.