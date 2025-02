The Voice : Colette, 96 ans, devient la doyenne mondiale de l’émission

Ce samedi soir, une page d’histoire va s’écrire sur le plateau de The Voice. À 96 ans, Colette Mansard s’apprête à fouler la scène du célèbre télé-crochet de TF1, devenant ainsi la candidate la plus âgée de l’histoire du programme, en France comme à l’international.

Originaire de Bretagne, Colette n’est pas une inconnue du monde de la musique. Compositrice pour Juliette Gréco et Annie Cordy, elle a aussi accompagné Johnny Hallyday au piano lors de plusieurs concerts. Pourtant, elle n’avait jamais osé se lancer en tant que chanteuse. « J’étais trop timide pour cela, plus que maintenant », confie-t-elle avec humour.

Derrière ce passage sur scène, un défi personnel qu’elle résume ainsi : « Il faut être un peu fou, mais enfin, je l’ai toujours été. » Animée par une énergie contagieuse, elle affirme : « La fureur de vivre ne me quitte pas ! »

Ce record de longévité sur le plateau de The Voice prouve que la musique n’a pas d’âge, et que le talent peut s’exprimer à tout moment de la vie. Réussira-t-elle à séduire les coachs et décrocher son ticket pour la suite de l’aventure ? Réponse ce soir sur TF1.