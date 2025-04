« The Power » saison 2 : Lou et Nathalie Pernaut, un duo mère-fille inattendu

W9 lance ce lundi 7 avril la deuxième saison de The Power, son jeu de stratégie mêlant manipulation, alliances et trahisons. Parmi les nouveaux candidats, un binôme familial attire particulièrement l’attention : Lou Pernaut et sa mère, Nathalie Marquay-Pernaut. Une association qui, pourtant, n’était pas prévue au départ.

Une participation improvisée pour Nathalie Marquay

À l’origine, seule Lou Pernaut était pressentie pour intégrer le casting de cette deuxième édition. Grande fan de la saison précédente, la jeune femme s’était montrée enthousiaste à l’idée de participer. « C’est une télé-réalité qui change, chaque semaine est différente, j’adore ce côté prise de tête », a-t-elle confié dans une interview à 20 Minutes. Mais c’est un échange anodin entre Lou et l’une des productrices de l’émission qui va changer la donne. En entendant sa mère intervenir en arrière-plan pour lui glisser quelques conseils stratégiques, l’équipe de production a eu une idée inattendue : proposer à Nathalie de rejoindre le jeu.

Connue pour sa participation remarquée à Les Traîtres sur M6, l’ex-Miss France a rapidement accepté. « Ma fille m’a suppliée de dire oui, elle voulait vraiment vivre cette aventure avec moi », raconte-t-elle. Et si la production des Traîtres lui avait refusé un duo mère-fille au profit d’un binôme avec son fils Tom, cette fois, c’est avec Lou qu’elle entre en jeu – pour le meilleur et, peut-être, pour le pire.

Une compétition plus dure que « Les Traîtres »

Dans The Power, les règles évoluent : chaque semaine, un “Power Player” est désigné, chargé de nommer des cibles. De nouveaux éléments viennent également perturber la stratégie : des cartes de contre-pouvoirs permettent d’inverser les rôles ou d’éviter l’élimination. Pour Nathalie Marquay, le défi est plus intense que dans ses expériences passées : « C’est plus dur que Les Traîtres. Ici, tout change sans arrêt. On est constamment sous tension. »

Malgré l’affection évidente qui lie les deux femmes, elles devront jouer individuellement dans un environnement où alliances et trahisons sont inévitables. « C’est un avantage moral d’être ensemble, mais ça peut aussi susciter de la méfiance », reconnaît Lou. Avec des figures familières de la télé-réalité comme Mélanie Dedigama, Sarah Fraisou, Vivian ou encore Vincent Queijo dans la course, la compétition promet d’être féroce.

Reste à savoir si ce duo improvisé saura tirer profit de son lien familial pour dominer un jeu où chaque joueur peut devenir cible d’un jour à l’autre. Une chose est sûre : avec ce casting renforcé, The Power entend bien confirmer son statut de télé-réalité stratégique incontournable sur W9.