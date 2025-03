The New Yorker fête ses 100 ans : un magazine toujours influent

En 2025, The New Yorker célèbre son centenaire avec une série d’événements marquants, dont plusieurs expositions à New York, des éditions spéciales et un documentaire en préparation pour Netflix. Fondé en 1925 par Harold Ross et Jane Grant, l’hebdomadaire s’est imposé comme une référence incontournable du journalisme et de la culture, notamment grâce à ses célèbres couvertures illustrées qui mêlent satire, politique et société. À travers ses dessins iconiques, il a su capturer l’air du temps et marquer les esprits, comme en témoigne sa récente une sur la fragilité de la démocratie américaine.

Au fil des décennies, The New Yorker a publié des œuvres majeures, de De sang-froidde Truman Capote au reportage de John Hersey sur Hiroshima, qui a profondément bouleversé l’opinion publique en 1946. Le magazine s’est également distingué par ses enquêtes d’investigation, notamment celle de Ronan Farrow sur Harvey Weinstein, qui a contribué au mouvement #MeToo. Malgré la crise des médias et la montée du numérique, le journal revendique 1,3 million d’abonnés, dont une majorité fidèle à son édition papier. Selon Françoise Mouly, directrice artistique depuis 1993, son succès repose sur une ligne éditoriale exigeante et intemporelle : “Nos couvertures doivent traverser les décennies et rester compréhensibles dans trente ans.”

Malgré son image élitiste et son ancrage à gauche, The New Yorker continue d’évoluer avec son temps, s’appuyant sur un modèle économique axé sur les abonnements plutôt que sur la publicité. Son rédacteur en chef, David Remnick, en poste depuis 1998, souligne que le magazine est bien plus qu’un simple hebdomadaire : il est devenu une véritable marque, avec un site internet dynamique, des podcasts et un festival annuel. À travers ses pages, ses illustrations et ses enquêtes, The New Yorker prouve, un siècle après sa création, qu’il demeure un acteur majeur du paysage médiatique et intellectuel mondial.