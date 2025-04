« The Chosen » réalise un nouvel exploit au box-office avec «  Le Dernier Dîner  »

Le film The Chosen : Last Supper – Part 1 (Le Dernier Dîner – Partie 1), issu de la série religieuse The Chosen, a marqué un nouveau succès au box-office à l’approche de la fin de sa deuxième semaine d’exploitation en salles.

Bien qu’il ne soit pas encore diffusé à l’international, les deux premiers épisodes de la saison 5 de la série ont été projetés au cinéma le week-end dernier, engrangeant déjà 15 millions de dollars sur le marché local, et ce sur seulement 1 644 écrans, selon le site spécialisé Collider. C’est presque la moitié du nombre d’écrans du film A Working Man et plus de 2 000 écrans de moins que Snow White.

The Chosen : Last Supper – Part 1 s’est hissé cette semaine à la troisième place du box-office, maintenant sa position malgré la concurrence des films portés par Jason Statham et Rachel Zegler. Il n’a chuté à la deuxième place que pour un écart inférieur à 100 000 dollars par jour, et pourrait facilement retrouver la première place durant le week-end.

Le film The Chosen faisait partie des sept nouvelles sorties en salles cette semaine et a surpassé toutes sauf A Working Man, qui a pris la tête du box-office devant Snow White. Ce dernier a généré 15,5 millions de dollars, contre 14,3 millions pour Snow White, tandis que The Chosen a réalisé un démarrage impressionnant à 11,7 millions de dollars, surpassant ainsi The Woman in the Yard (9,3 millions) et Death of a Unicorn (5,7 millions).

Par ailleurs, Miramax a ressorti une version remasterisée du film Princesse Mononoké du réalisateur Hayao Miyazaki, qui a frôlé le top 5 du box-office avec 3,8 millions de dollars en recettes d’ouverture.

À noter qu’un nouveau film très attendu fera son entrée dans les salles cette semaine : Minecraft, qui pourrait bien attirer l’attention et concurrencer The Chosen. Malgré des critiques partagées, le film bénéficie du soutien d’une vaste communauté de fans du jeu vidéo, ce qui laisse entrevoir un potentiel succès. Cela dit, il n’est pas exclu que The Chosen tienne bon et reste parmi les cinq premières positions grâce à sa base de fans fidèle.