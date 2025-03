Terrorisme : Macron brise l’omerta et révèle l’ampleur de la menac

Emmanuel Macron a participé ce mardi à la 21e journée européenne d’hommage aux victimes du terrorisme à Strasbourg, un événement marqué par le souvenir des récentes attaques. Moins de trois semaines après l’attentat au couteau de Mulhouse, le président a rappelé que « la menace rôde toujours », tout en saluant la mémoire des disparus.

Lors de son discours, il a affirmé que « plus ils nous haïssent, plus ils nous grandissent », insistant sur la nécessité de ne pas céder à la peur. Il a évoqué l’attaque du 22 février, qui a coûté la vie à une personne, et souligné que Mulhouse rejoignait ainsi la longue liste des villes endeuillées par le terrorisme. Il a également fait référence à l’attentat du 7 octobre 2023 en Israël, réaffirmant son engagement à lutter contre toute forme de barbarie.

Le chef de l’État a révélé que neuf attentats avaient été déjoués en 2024, preuve selon lui d’une vigilance nécessaire face à une menace toujours présente. Aux côtés de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, il a insisté sur la coopération entre États pour combattre la radicalisation et prévenir de nouvelles attaques.

L’hommage s’est tenu à la date anniversaire des attentats de Madrid de 2004, qui avaient fait 191 morts. Parmi les intervenants, Michel Catalano, rescapé de la prise d’otages de Dammartin-en-Goële en 2015, a témoigné du traumatisme vécu et de l’importance du travail de mémoire. Pour lui, transmettre son expérience aux jeunes générations est une façon de « peut-être changer un peu le monde dans lequel nous vivons ».