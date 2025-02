Tella risque de manquer le match contre Kiel

Xabi Alonso, l’entraîneur de Bayer Leverkusen, a révélé vendredi qu’il y avait encore des incertitudes concernant la présence de son attaquant Nathan Tella pour la rencontre de samedi face à Holstein Kiel, lanterne rouge de la Bundesliga. Ce match est crucial pour Leverkusen, qui cherche à combler l’écart avec le Bayern Munich, leader du championnat.



Leverkusen est actuellement à la deuxième place, avec huit points de retard sur le Bayern, à 12 journées de la fin de la saison, tandis que Kiel est en dernière position avec seulement 13 points.



Alonso a commenté la blessure de Tella lors d’une conférence de presse : « Il s’agit d’une gêne à la cuisse. Ce n’est pas grave, mais nous devons attendre de voir comment Nathan se sent à l’entraînement aujourd’hui. Ce n’est qu’une légère douleur. »



L’entraîneur a aussi précisé que Leverkusen, bien qu’ayant fait match nul 0-0 contre le Bayern samedi dernier, avait tiré des enseignements précieux de cette rencontre, même si cela n’a pas permis de réduire l’écart avec le leader.



Il a ajouté : « Une semaine s’est écoulée, et nous avons beaucoup appris. Nous avons bien joué contre le meilleur concurrent en Allemagne. Nous sommes prêts à affronter les meilleures équipes d’Europe grâce à notre style et notre mentalité. »