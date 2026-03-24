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SCOOP ENTREVUE – «Hématome, nausées, maux de têtes et pertes d’équilibre.» Les premiers mots de Fabien Lecœuvre à Entrevue

24 mars 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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SCOOP ENTREVUE – Les premiers mots de Fabien Lecœuvre depuis son agression: « À l’heure où on peut perdre la vie sur un plateau TV, merci du soutien!»

Vendredi dernier, sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna diffusée sur W9, Fabien Lecœuvre a été violemment agressé par Stéphane Tapie durant la pub.

Après plusieurs jours de silence et alors que l’inquiétude demeurait autour de son état de santé, nous avons pu joindre en exclusivité Fabien Lecœuvre à sa clinique ce matin. Le chroniqueur a tenu à rassurer, tout en revenant avec émotion sur les conséquences physiques de cette agression. Placé sous surveillance médicale pendant 72 heures, il évoque un traumatisme crânien, des symptômes encore présents, mais aussi sa reconnaissance envers les nombreux messages de soutien reçus ces derniers jours.

Voici ce que Fabien Lecœuvre nous a déclaré aujourd’hui :

« Je sors ce matin de clinique après 72h d’observation pour un traumatisme crânien.

Les nausées, les maux de têtes et les pertes d’équilibre sont moins présentes. Il me reste un hématome initial sur la tête qui devrait se résorber d’ici quelques jours…

Cet après-midi et demain, je serai encore en soins pour résorber la zone Fontanelle du crâne.

Merci de votre soutien dans cette épreuve, ça me touche vraiment, à l’heure où on peut perdre la vie sur un plateau TV ! »

Un témoignage fort, qui traduit à la fois la violence du choc subi et le traumatisme encore bien réel ressenti par Fabien Lecœuvre. Si son état semble progressivement s’améliorer, la prudence reste de mise, puisqu’il doit encore poursuivre ses soins dans les heures à venir.

La rédaction d’Entrevue condamne avec la plus grande fermeté l’agression dont Fabien Lecœuvre a été victime et le meilleur rétablissement possible.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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