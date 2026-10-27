Jeanne Baron veut faire d’« En vrai » un média à part entière : les confidences de la journaliste de franceinfo

Présentatrice sur franceinfo, Jeanne Baron nourrit de nouvelles ambitions pour son avenir dans les médias. Dans un entretien accordé à TVMag.info au journaliste Aimé Kaniki, publié ce matin, la journaliste revient sur son parcours, son attachement au service public et sa volonté de développer « En vrai », son podcast consacré aux personnalités engagées. Lancé au printemps, ce podcast pourrait progressivement devenir un véritable média numérique, ouvert à de nouveaux formats et à d’autres talents. Une ambition qui témoigne de sa volonté de construire un espace d’expression différent de l’information en continu, en privilégiant les conversations approfondies, l’écoute et la bienveillance. Elle livre également plusieurs confidences sur son enfance à La Courneuve, son expérience américaine et les rencontres qui ont façonné sa vision du journalisme.

Le parcours de Jeanne Baron ne ressemble pas à celui d’une présentatrice ayant suivi une trajectoire parfaitement linéaire. Issue d’une famille originaire d’Algérie, elle raconte avoir grandi dans un environnement où les discussions politiques et les débats d’actualité occupaient une place importante. Son grand-père, passionné d’information, l’encourageait très jeune à prendre la parole et à défendre ses idées. Après une enfance passée notamment à La Courneuve, elle poursuit ses études au CELSA, tout en commençant sa carrière à la télévision dès l’âge de 17 ans. Repérée dans la rue par un directeur de casting, elle débute sur Fun TV avant de travailler pour plusieurs chaînes, dont M6, Gulli et TF1. Son parcours la conduit ensuite aux États-Unis, où elle exerce comme journaliste et reporter. Elle y vit une expérience inattendue sur le tournage de la série américaine True Blood. Venue interviewer l’acteur Stephen Moyer pour un reportage, elle se retrouve à jouer une scène après l’absence d’une comédienne française. Une anecdote qu’elle raconte avec amusement dans cet entretien. La journaliste évoque également son passage au documentaire, notamment un film consacré à la Corse, qui lui a permis de découvrir les difficultés rencontrées par les agriculteurs et les producteurs locaux. Ces expériences de terrain ont progressivement renforcé son intérêt pour les trajectoires humaines, bien au-delà des seules déclarations politiques.

Un podcast qui pourrait devenir un véritable média numérique

Avec En vrai : le podcast des engagé.e.s , Jeanne Baron souhaite désormais développer une autre manière de conduire les entretiens. Le programme, conçu avec ses associés Joseph, Sonia et Alexandre, reçoit des personnalités politiques, des artistes et des acteurs de la société civile pour comprendre les événements qui ont façonné leurs engagements. Contrairement aux interviews traditionnelles des chaînes d’information, les conversations prennent le temps de revenir sur l’enfance, les expériences personnelles et les convictions des invités. La journaliste explique ne jamais communiquer ses questions à l’avance et laisser une place importante à la spontanéité. Elle défend également une méthode fondée sur le respect de la parole de ses interlocuteurs, sans chercher systématiquement la confrontation ou la polémique. Son ambition dépasse désormais le cadre du podcast. Elle envisage de développer plusieurs déclinaisons consacrées notamment à la culture, à la nature, aux animaux ou encore à l’humour. Jeanne Baron souhaite aussi accompagner de nouveaux talents et leur offrir la possibilité de présenter leurs propres formats. Cette stratégie pourrait permettre à « En vrai » de devenir progressivement une marque éditoriale indépendante, capable de fédérer plusieurs programmes autour d’une même identité. À l’heure où les podcasts filmés occupent une place croissante sur YouTube et les plateformes numériques, cette diversification pourrait constituer une nouvelle étape importante dans sa carrière.

L’entretien aborde également sa vision de l’information et son rapport à la télévision. Jeanne Baron se montre particulièrement attachée au service public, qu’elle considère comme un espace essentiel pour garantir la liberté éditoriale et permettre aux citoyens de se forger leur propre opinion. Elle regrette notamment la place grandissante des polémiques et de la violence verbale dans certains débats médiatiques. Face à cette évolution, elle défend une approche reposant sur l’écoute et la compréhension des parcours individuels, y compris lorsque les convictions de ses invités sont éloignées des siennes. Elle insiste toutefois sur la nécessité de respecter les limites fixées par la loi. Si elle reconnaît s’interroger sur l’avenir de la télévision traditionnelle et sur les habitudes des jeunes générations, la journaliste n’envisage pas pour autant de quitter prochainement le petit écran. Elle souhaite poursuivre son activité sur franceinfo aussi longtemps qu’elle pourra exercer son métier librement, tout en développant parallèlement « En vrai ». Elle n’exclut pas non plus de présenter un jour un magazine davantage tourné vers la politique et la société civile. Entre son attachement à l’information en continu et ses ambitions dans le numérique, Jeanne Baron entend ainsi faire coexister deux façons de pratiquer le journalisme. Son objectif reste de donner davantage de place aux histoires personnelles, aux échanges approfondis et à une forme de bienveillance qu’elle estime aujourd’hui trop peu présente dans le paysage médiatique.