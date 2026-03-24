EXCLUSIF – Découvrez l’article d’Entrevue de 2007 à l’origine de la brouille entre Stéphane Tapie et Fabien Lecœuvre

Vendredi dernier, sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna sur W9, la tension entre Stéphane Tapie et Fabien Lecœuvre a brusquement dégénéré. Pendant la coupure pub, Stéphane Tapie a violemment frappé Fabien Lecœuvre, aujourd’hui à l’hôpital. Quelques minutes plus tôt, à l’antenne, les deux hommes avaient déjà laissé apparaître une hostilité ancienne. Au cœur de ce contentieux, un article publié par Entrevue en 2007. Un papier qui n’est pas signé, mais que que Fabien Lecœuvre pense avoir été « écrit » ou « commandité » à l’époque par Stéphane Tapie, et qu’il n’a manifestement jamais effacé de sa mémoire. Pour rappel, Stéphane Tapie s’est remarié en 2007 avec l’ex-femme de Claude François Junior, qui était proche de Fabien Lecœuvre. Les deux hommes n’étaient pas vraiment en bon termes. Selon Fabien Lecœuvre, Stéphane Tapie aurait cherché à le nuire via cet article de presse. Nous avons retrouvé cet article dans nos archives, présenté aujourd’hui comme le point de départ de la brouille entre les deux hommes.

Un portrait à charge contre Fabien Lecœuvre

L’article en question, que nous avons pu consulter dans nos archives, avait été publié à une époque charnière pour Fabien Lecœuvre. Il commençait alors à apparaître davantage à la télévision, notamment dans l’univers des émissions de variétés et de divertissement. C’est précisément à ce moment-là qu’est sorti ce portrait très offensif.

L’article d’Entrevue de 2007 est un portrait très à charge de Fabien Lecœuvre. Le magazine l’y présente comme un homme ayant construit sa notoriété en parlant des stars disparues, tout en exagérant la proximité qu’il aurait eue avec elles.

Le papier cherche surtout à détruire sa crédibilité, en soutenant qu’il se donne le rôle d’intime de figures comme Claude François, Mike Brant ou Joe Dassin, alors que ses liens avec elles auraient été en réalité bien plus limités. Pour appuyer cette idée, l’article oppose plusieurs de ses déclarations à des éléments censés les contredire, dans une logique de démontage systématique.

L’article l’accuse aussi de vivre de la mémoire des morts, de raconter à la télévision des anecdotes qu’il présente comme très personnelles, et de construire un personnage médiatique fondé sur des récits embellis. Le portrait va plus loin encore en le décrivant comme un communicant opportuniste, capable de mise en scène et de manipulation.

De l’eau a coulé sous les ponts

La rédaction d’Entrevue tient à préciser que la direction a changé depuis cette époque, et ne cautionne pas cet article à charge écrit sur Fabien Lecœuvre, avec qui nous entretenons d’ailleurs aujourd’hui de très bonnes relations. Nous dénonçons sans réserve l’agression dont le chroniqueur a été victime de la part de Stéphane Tapie, et lui souhaitons de se rétablir le plus vite possible.