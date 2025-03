Telegram permet l’échange de crypto-monnaies

Le portefeuille de crypto-monnaies « Telegram » développé par la société The Open Platform (TOP) pour l’application de messagerie sociale a ajouté de nombreuses fonctionnalités pour les utilisateurs qui ne se servent pas de Telegram uniquement comme application de messagerie.



Les nouvelles mises à jour permettent aux utilisateurs de Telegram d’échanger des crypto-monnaies et d’effectuer d’autres activités générant des revenus directement via l’application.



Le site spécialisé dans la technologie « TechCrunch » a indiqué que le portefeuille « Wallet on Telegram », basé sur la technologie des chaînes de blocs « TON », a été lancé en 2023 et a attiré plus de 100 millions d’utilisateurs qui se sont inscrits en utilisant des comptes « Wallet on Telegram ».



La société a remarqué que la majorité de ces utilisateurs étaient de nouveaux venus dans le monde des crypto-monnaies.



Après les récentes mises à jour, les utilisateurs du portefeuille Telegram peuvent acheter ou vendre des crypto-monnaies sans avoir besoin d’un dépôt sur le réseau, facilitant ainsi l’acquisition et l’échange de crypto-monnaies pour les débutants.



La société a également ajouté une fonctionnalité de rendement au portefeuille, permettant aux utilisateurs de gagner un revenu de 4 % sur leur solde en possédant une certaine quantité de la crypto-monnaie Toncoin.



De plus, TOP prévoit d’ajouter des rendements sur les avoirs en crypto-monnaie Tether (USDT) et de lancer des programmes de fidélité pour ceux qui détiennent la crypto-monnaie Toncoin.



Le portefeuille Telegram a également été entièrement repensé, avec l’ajout d’une barre de navigation en bas de l’écran et une méthode simplifiée pour naviguer entre ses sections : portefeuille, échanges et rendements.



Selon TOP, les mises à jour du portefeuille seront déployées pour les utilisateurs au cours des deux prochains mois, bien que certaines fonctionnalités soient restreintes dans certains pays en raison des régulations locales.



En décembre dernier, Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a déclaré que l’entreprise était désormais rentable.



Telegram compte actuellement plus de 950 millions d’utilisateurs actifs mensuels.



Le service de crypto-monnaies a contribué aux profits de la société grâce à son intégration avec du contenu et des applications de paiements électroniques de petite taille.