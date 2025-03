Taxis robotisés… "Tesla" obtient ses premiers licences pour leur exploitation!

Une autorité réglementaire de l’État de Californie a annoncé que le constructeur de voitures électriques Tesla avait obtenu les premières licences requises par l’État pour enfin lancer un service prometteur de taxis robotisés.

La Commission des services publics de Californie a déclaré qu’elle avait approuvé la demande de Tesla pour obtenir une licence de location pour une entreprise de transport, un permis généralement associé aux services incluant des chauffeurs. Ce permis autorise l’entreprise à posséder une flotte de véhicules, à les gérer et à transporter des employés selon des trajets préalablement coordonnés.

Cette licence est une condition essentielle pour demander l’autorisation d’exploiter un service de transport de passagers autonome en Californie. Toutefois, un porte-parole de la Commission des services publics de l’État a précisé que la licence actuelle « ne permet pas à Tesla d’effectuer des trajets » avec des véhicules autonomes et n’autorise pas non plus l’entreprise à lancer un service de transport public.

Face au ralentissement de la croissance des ventes, le PDG de Tesla, Elon Musk, a recentré son attention l’année dernière sur le lancement de taxis robotisés. Il a promis d’introduire un service de taxis autonomes pour le grand public en Californie et au Texas cette année.

En octobre, Tesla a dévoilé la Cybercab, un taxi robotisé dépourvu de volant et de pédales de commande.

Dans un e-mail, la Commission des services publics a indiqué que « Tesla » avait soumis une demande de licence de location pour une entreprise de transport en novembre 2024, tout en précisant que la société n’avait pas encore sollicité les autres autorisations nécessaires.