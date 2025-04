Tarn-et-Garonne : un fourgon rempli d’art et d’or volé, retrouvé en cendres

Un coup digne d’un polar a été perpétré à Verdun-sur-Garonne. Des voleurs ont dérobé un fourgon contenant pas moins de trois millions d’euros de biens, mêlant œuvres d’art, mobilier ancien et lingots d’or. Le véhicule a été retrouvé calciné quelques kilomètres plus loin, comme pour effacer toute trace du casse.

Un vol millimétré, un préjudice colossal

Tout commence lorsque l’alarme d’une entreprise spécialisée dans le transport d’œuvres d’art se déclenche. Trop tard : les malfaiteurs sont déjà repartis avec un fourgon chargé de marchandises précieuses. À l’intérieur, des bronzes, des pièces rares, du mobilier d’art… et de l’or sous forme de lingots et de pièces, propriété de plusieurs clients répartis dans toute la France. Le parquet de Montauban a rapidement ouvert une enquête pour « vol avec effraction en réunion ». Le fourgon, quant à lui, a été retrouvé incendié, abandonné à quelques kilomètres de là. Si certaines œuvres auraient survécu aux flammes, une partie du contenu aurait été irrémédiablement détruite selon nos confrères de La Dépêche du Midi, ce qui aggrave encore le préjudice.

Les gendarmes de la section de recherches de Toulouse ont été saisis de l’enquête. En attendant les résultats des expertises techniques, une question demeure : les voleurs savaient-ils exactement ce qu’ils venaient chercher ? Car dans le monde du transport d’art, chaque convoi est censé être ultra sécurisé. Or ici, tout semble s’être déroulé avec une précision inquiétante. Entre braquage ciblé, incendie de camouflage et marché noir de l’art, les pistes sont nombreuses. Une chose est sûre : pour les enquêteurs comme pour les collectionneurs lésés, l’heure est grave… et les flammes n’ont pas tout effacé.