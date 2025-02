Mike Tyson choisit le meilleur boxeur de l’histoire

Mike Tyson ne se considère pas comme le meilleur boxeur poids lourd de tous les temps et a choisi un autre boxeur américain pour ce titre, soulignant qu’aucun combattant ne pouvait égaler la puissance de ce dernier.



Bien que Tyson soit largement reconnu parmi les plus grands boxeurs poids lourds de l’histoire, même après sa retraite des rings il y a presque 20 ans, certains le considèrent comme le meilleur de tous les temps.



Tyson, toutefois, estime que son compatriote George Foreman mérite le titre de meilleur boxeur poids lourd de tous les temps. Avec une carrière ponctuée de victoires marquantes, Tyson a écrasé ses adversaires, remportant 28 de ses 30 combats, dont le championnat du monde des poids lourds en 1986 à l’âge de 20 ans.



Fier de son parcours, Tyson reste convaincu que sa puissance n’égale pas celle de Foreman. Dans une interview accordée à Fight Camp, il a déclaré que, selon lui, George Foreman était « le plus puissant de tous les temps » et qu’aucun boxeur ne pouvait rivaliser avec la force d’un homme de sa stature.



Foreman a triomphé dans 38 de ses 39 combats, décrochant le titre mondial des poids lourds en 1973 après sa victoire contre Joe Frazier. Il était reconnu pour sa capacité à infliger des coups dévastateurs, même en position défensive.



Cependant, Foreman a subi une défaite mémorable face à Muhammad Ali en 1974, lors du fameux « Rumble in the Jungle », où il a perdu par arrêt de l’arbitre au huitième round.



Il est aussi important de noter que Mike Tyson, à 58 ans, a perdu contre Jake Paul lors de leur combat controversé en novembre dernier, mais il n’écarte pas la possibilité d’autres affrontements à l’avenir.