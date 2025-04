Syndrome de congestion pelvienne : la douleur invisible 

Après des années d’errance, de douleurs et de crises inexpliquées le diagnostic finit par tomber, parfois par hasard. Le syndrome de congestion pelvienne (SCP). Une pathologie gynécologique encore méconnue, mais qui toucherait pourtant près d’une femme sur vingt en France.

Une maladie fréquente, mais ignorée

Le SCP est une insuffisance veineuse située dans le bassin, une zone où les vaisseaux sanguins se croisent en masse, et où l’utérus, très vascularisé, joue un rôle de catalyseur veineux. Sous l’influence des hormones, surtout chez les femmes en âge de procréer, ces veines peuvent se dilater anormalement. Résultat : douleurs diffuses, lourdeurs pelviennes, troubles digestifs, urinaires ou sexuels… autant de symptômes qui varient d’une femme à l’autre, rendant le diagnostic d’autant plus complexe. Faute de visibilité dans les études médicales, peu de professionnels de santé y pensent. Et pourtant, le SCP représenterait 30 % des douleurs pelviennes chroniques chez la femme.

Les premiers signes apparaissent parfois avant la grossesse : diarrhées à répétition, nausées, douleurs pelviennes, sueurs froides… mais aucun examen ne montre quoi que ce soit d’anormal. Gastro-entérologues, gynécologues, urgentistes : tous passent souvent à côté. On parle de stress, de douleurs « normales » pendant les règles. Les conséquences sont dévastatrices : isolement, détresse psychologique, impact sur la vie de couple, sur la maternité… Certaines patientes avouent avoir eu des pensées suicidaires. Car en plus de souffrir, il faut se battre pour être crue.

Un diagnostic enfin possible, un traitement qui change la vie

Le tournant ? Une IRM pelvienne et une phlébographie. Ces examens permettent d’observer les veines dilatées responsables de la douleur. Une fois le diagnostic posé, plusieurs solutions s’offrent aux patientes : hygiène de vie adaptée, bas de contention, veinotoniques… et surtout, l’embolisation. Ce geste chirurgical consiste à obstruer les veines pathologiques pour soulager la douleur. Aujourd’hui, les mentalités évoluent. Une nouvelle génération de médecins s’y intéresse, et les progrès de l’imagerie facilitent les diagnostics. Le message à faire passer, c’est : on vous croit. Encore peu connue, la maladie n’est pas rare. Et chaque femme libérée de l’ombre du SCP est une victoire contre le silence médical.