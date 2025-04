Switch 2 : Nintendo dévoile sa nouvelle console hybride et un nouveau Mario Kart

Nintendo a levé le voile sur la très attendue Switch 2, sa nouvelle console hybride, présentée ce mardi 2 avril dans un événement numérique de 60 minutes. Après des mois de rumeurs, le constructeur japonais mise sur une formule améliorée de sa console à succès, sans révolutionner son concept.

Une console plus puissante et rétrocompatible

Toujours pensée comme une machine hybride, la Switch 2 bénéficie d’un écran OLED plus grand, d’un processeur nettement plus rapide, de temps de chargement réduits et d’une meilleure autonomie. Bonne nouvelle pour les fans : les jeux de la première Switch seront rétrocompatibles, confirmant l’engagement de Nintendo à ne pas délaisser sa communauté actuelle.

Le prix en euros n’a, comme à son habitude, pas été communiqué par Nintendo, qui respecte scrupuleusement les règles de libre concurrence. Néanmoins, le prix américain affiché de 399 dollars donne une idée du positionnement tarifaire de la console.

Mario Kart World en tête de gondole

Le jeu qui accompagnera le lancement est un nouveau Mario Kart World, présenté comme plus dynamique, plus complet et doté de nouvelles fonctionnalités. Costumes personnalisables, courses plus denses, multijoueur enrichi : Nintendo joue la carte du best-seller pour rassurer et séduire dès le jour 1.

La Switch 2 sortira le 15 juillet 2025 dans le monde entier. Une tournée de démonstration débutera le 4 avril à Paris avant de s’étendre à d’autres villes jusqu’à l’été.

Après le succès fulgurant de la première Switch (160 millions d’exemplaires écoulés), Nintendo joue gros : il s’agit non seulement de conserver sa place face à Sony et Microsoft, mais aussi de répondre aux attentes élevées des joueurs.