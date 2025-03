Le prototype du nouveau drone révolutionnaire chinois réussit son vol d’essai

Le drone civil chinois modèle « TB 500 », un prototype amélioré conçu pour obtenir le certificat de navigabilité, a effectué avec succès son premier vol, selon la société chinoise de construction aéronautique AVIC.

La société a déclaré que le vol a décollé récemment depuis un aéroport dans la province de Ruicheng, dans la province du Shanxi, au nord de la Chine, marquant une étape importante vers l’obtention du certificat de navigabilité.

Le projet du drone « TB 500 » est développé comme une plateforme de transport de fret non pilotée à grande échelle, destinée à être utilisée dans des services logistiques par drones, des missions de sauvetage d’urgence, des opérations spéciales et d’autres domaines.

Ce type de drone de fret vise à fournir des solutions logistiques et de transport entre les régions, en offrant des solutions intelligentes et peu coûteuses aux entreprises de logistique rapide et aux besoins de transport aérien à courte distance. Il peut également être utilisé pour des missions spécialisées et des opérations de sauvetage en cas d’urgence.

Grâce à sa cabine spacieuse pour le transport de marchandises et son système de transport dédié, le drone « TB 500 » est bien équipé pour gérer et transporter des marchandises de manière efficace. Il peut également être rapidement équipé de systèmes et de charges spécialisées pour soutenir des missions de sauvetage en cas d’urgence.