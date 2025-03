Steve Davis : l’homme sur qui compte Elon Musk

Dans le cadre des efforts soutenus d’Elon Musk pour remodeler l’administration américaine, le nom de Steve Davis émerge comme l’un des proches collaborateurs les plus influents du célèbre milliardaire. Davis, ingénieur ayant accompagné Musk depuis plus de 20 ans, occupe actuellement le poste de dirigeant de facto de ce que l’on appelle « l’Administration pour l’efficacité gouvernementale » (DOGE). Il y applique des politiques d’austérité strictes et participe à la restructuration des agences fédérales, selon un article publié par le New York Times.

Les manœuvres de Davis au sein de l’administration fédérale

Le mois dernier, Musk a déclaré que le gouvernement fédéral était engagé dans des « activités totalement folles », affirmant – sans fournir de preuves – qu’il avait distribué 100 milliards de dollars à des personnes ne possédant pas de numéro de sécurité sociale. Deux jours après cette déclaration, Davis a commencé à exercer des pressions sur l’administration de la sécurité sociale afin d’obtenir des données sensibles concernant des citoyens américains – une initiative qualifiée d’« inédite» par Tiffany Fick, une ancienne responsable de l’administration.

Le rôle de Davis ne s’est pas limité à cela. Il a également entrepris de réduire les initiatives en faveur de la diversité au sein du gouvernement, de contacter des législateurs et même d’envoyer un courriel collectif aux employés fédéraux, intitulé « Carrefour», les invitant à démissionner volontairement.

L’homme de l’ombre, fidèle à Musk

Selon des sources bien informées, Davis, 45 ans, aurait aujourd’hui plus d’influence qu’Amy Gleason, la directrice intérimaire de DOGE sous l’administration de Donald Trump. Davis serait souvent au courant de tous les détails de gestion, alors que Gleason resterait en retrait.

Davis a commencé sa collaboration avec Musk en 2003, lorsque ce dernier l’a recruté alors qu’il était encore étudiant en cycle supérieur en ingénierie aérospatiale à l’université de Stanford. Il est devenu le 14e employé de SpaceX. Depuis, il a fait preuve d’une loyauté indéfectible envers Musk, occupant plusieurs fonctions dans ses diverses entreprises, allant de la conception de composants de fusées à moindre coût à la direction de la société de forage The Boring Company, en passant par la restructuration de Twitter après son rachat par Musk, devenu aujourd’hui X.

Supervision des coupes budgétaires et décisions controversées

Musk a toujours loué les compétences de Davis en matière de réduction des coûts, allant jusqu’à le comparer à une chimiothérapie : « un peu peut sauver la vie, trop peut être fatal ». Chez X, Davis a mené une vaste campagne de réduction des dépenses, y compris en licenciant des milliers d’employés. Il passait même ses nuits au bureau avec sa compagne Nicole Hollander et leur nouveau-né, afin d’accélérer la mise en œuvre de l’austérité.

Mais ces mesures strictes n’ont pas été sans erreurs. Davis a été responsable de la décision de retirer certains composants de la fusée Falcon 1 en 2007 pour économiser de l’argent, ce qui a causé l’échec du test lorsque la fusée a perdu son équilibre en vol. Il a également supervisé la création d’une salle de bains privée pour Musk dans les locaux de X, sans permis de construire, selon une plainte déposée par d’anciens employés.

Influence politique et rôle sous l’administration Trump

Avec l’arrivée de Trump au pouvoir, Davis a joué un rôle central dans l’équipe de transition présidentielle, supervisant les nominations au sein de la commission d’efficacité gouvernementale dirigée par Musk. Il a également participé à l’identification des programmes à réduire dans les administrations fédérales et recommandé l’éviction de certaines personnalités des conseils gouvernementaux.

Bien qu’il préfère rester loin des projecteurs, Davis est récemment apparu à une réunion du « caucus DOGE » à la Chambre des représentants, photographié micro en main aux côtés de Musk, confirmant ainsi son rôle clé dans la restructuration de l’administration américaine selon la vision du milliardaire.

Steve Davis reste une figure controversée. Certains le considèrent comme un ingénieur de génie, dévoué à la vision de Musk en matière d’efficacité. D’autres le voient comme un « fidèle aveugle » au service du magnat. Alors que Davis poursuit la mise en œuvre de l’agenda de Musk au sein du gouvernement fédéral, une question demeure : ces changements amélioreront-ils réellement l’efficacité de l’administration, ou provoqueront-ils une instabilité structurelle aux États-Unis ?