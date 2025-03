Pour le Premier ministre britannique, l’accord sur les minéraux entre l’Ukraine et les États-Unis n’est pas une garantie suffisante pour obtenir la paix

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré que l’accord potentiel sur les minéraux entre les États-Unis et l’Ukraine ne suffisait pas en soi comme garantie de sécurité pour assurer l’engagement de la Russie envers les conditions de tout accord de paix dans sa guerre contre l’Ukraine.

Starmer a ajouté devant le Parlement lundi : « L’accord sur les minéraux n’est pas suffisant en soi. »

Dans un autre contexte, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, a confirmé lundi qu’il aurait été possible pour Zelensky de quitter la Maison-Blanche avec des relations économiques plus solides entre les deux pays.

Waltz a ajouté lors de ses propos devant les médias : « Ce qui nous a semblé évident lors de la réunion avec Zelensky, c’est qu’il n’est pas prêt pour la paix et nous devons entendre de lui qu’il regrette ce qu’il a fait, qu’il signera l’accord et s’engagera à suivre la voie du cessez-le-feu. » Il a poursuivi : « Le président Trump a été clair, tout le monde devra faire des concessions pour arrêter la guerre, Zelensky doit prendre les mesures nécessaires et faire les concessions nécessaires pour cela. » Mike Waltz a ajouté : « Notre soutien, nos munitions et notre portefeuille ne sont pas éternels, et nous mettrons à l’épreuve les deux parties, russe et ukrainienne, sur leur sérieux et leur volonté de faire les concessions nécessaires. »