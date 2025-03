Standard & Poor’s relève la note de l’Arabie Saoudite à A+

L’agence de notation Standard & Poor’s (S&P) » a relevé la note de crédit de l’Arabie saoudite en devises locales et étrangères à A+ avec une perspective stable.

Dans son rapport, l’agence a expliqué que cette amélioration de la note, accompagnée d’une perspective stable, est le résultat des progrès continus du pays en matière de diversification économique, de la croissance accélérée du secteur non pétrolier et du développement du marché des capitaux local. Ces éléments équilibrent les risques liés à l’augmentation de la dette souveraine extérieure, tout en soutenant les objectifs de la Vision 2030 et les coûts du service de la dette.

L’agence a également salué les efforts de l’Arabie saoudite en faveur de la stimulation des investissements, ce qui devrait renforcer la croissance du secteur non pétrolier et améliorer la résilience de l’économie à moyen terme. En conséquence, Standard & Poor’s prévoit une croissance moyenne du PIB réel de 4% sur la période 2025 – 2028, selon l’Agence de presse saoudienne « SPA ».

Par ailleurs, l’agence anticipe un déficit budgétaire moyen de 4,2% du PIB sur cette même période, en raison des dépenses de transformation visant à accélérer la diversification économique. Elle s’attend égalemeant à ce que le pays maintienne une position solide en matière d’actifs extérieurs nets.