“Stan Lee, une vie fantastique” : le vrai visage du maître des super-héros en BD

Dans une biographie dessinée Tom Scioli explore sans fard la trajectoire de Stan Lee, l’icône Marvel qui a façonné le mythe des super-héros… tout en brouillant les frontières entre génie créatif et culte de la personnalité.

Une icône Marvel revisitée par le crayon de Tom Scioli

Après s’être penché sur la carrière du légendaire Jack Kirby, Tom Scioli s’attaque à l’autre moitié du tandem mythique de Marvel : Stan Lee, co-créateur, entre autres, de Spider-Man, des X-Men, des Quatre Fantastiques ou encore de Black Panther. Dans Stan Lee : Une vie fantastique (Huginn & Muninn), publié en janvier 2025 et nommé aux Eisner Awards, le dessinateur américain livre une biographie graphique haute en couleurs, tant sur le fond que sur la forme.

Son approche visuelle, vintage et directe, rend hommage à l’âge d’or des comics tout en dynamitant la légende dorée entourant le “pape” de Marvel. Stan Lee y est dépeint comme un homme de son temps : passionné, ambitieux, mais aussi opportuniste, parfois manipulateur. Scioli n’hésite pas à montrer un Lee qui, tout en surfant sur le succès des personnages qu’il contribua à populariser, effaça parfois l’apport de ses collaborateurs, notamment celui de Kirby, justement. Le livre insiste sur les contradictions d’un personnage devenu plus célèbre que ses créations, jusqu’à se caricaturer lui-même dans des caméos de films Marvel.

Plus qu’un simple hommage ou un récit linéaire, Stan Lee : Une vie fantastique est aussi une relecture critique de l’histoire des comics américains. L’auteur revient sur les méthodes de travail de Stan Lee, sa loyauté envers l’éditeur Martin Goodman, sa place dans la culture populaire et sa transformation en icône marketing. L’ouvrage, bien que non validé par Marvel ni par la famille de Stan Lee, offre une richesse documentaire précieuse, s’appuyant sur des faits largement établis dans l’histoire du 9e art.