À moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde (11 juin – 19 juillet), Didier Deschamps a officialisé ce jeudi la composition du groupe retenu pour les deux matches amicaux programmés aux États-Unis face au Brésil (26 mars, Boston) et à la Colombie (29 mars, Washington). Cette sélection constitue la dernière revue d’effectif avant l’échéance mondiale, dans un contexte marqué par plusieurs choix forts et quelques absences notables.

Lucas Chevalier maintenu malgré un statut fragilisé

Parmi les décisions marquantes, la présence de Lucas Chevalier retient particulièrement l’attention. Le gardien du Paris Saint-Germain, relégué sur le banc au profit de Matveï Safonov, conserve la confiance du sélectionneur. Didier Deschamps privilégie ainsi l’expérience et le potentiel du portier français, au détriment d’autres options comme Robin Risser (RC Lens) ou Jean Butez (Côme).

Ce choix s’inscrit dans une logique de continuité, déjà observée lors des précédents rassemblements, et confirme que la hiérarchie en club ne dicte pas systématiquement les décisions en sélection nationale. Le staff des Bleus accorde une importance particulière à l’intégration et à la connaissance du groupe dans ce type de contexte international.

Randal Kolo Muani et Maghnes Akliouche appelés en renfort offensif

En attaque, Didier Deschamps a décidé de convoquer Randal Kolo Muani et Maghnes Akliouche, profitant du forfait de Bradley Barcola, blessé à la cheville droite.

Maghnes Akliouche, régulièrement présent dans les listes depuis septembre, confirme son installation dans le groupe. Sa polyvalence et sa capacité à évoluer entre les lignes constituent des atouts recherchés par le staff technique.

Malgré une efficacité offensive en baisse ces dernières semaines, Marcus Thuram conserve également sa place. L’attaquant de l’Inter Milan n’a inscrit qu’un but sur les deux derniers mois, mais Didier Deschamps semble privilégier son apport collectif et son expérience du haut niveau.

Une liste de 26 joueurs conforme aux standards FIFA

Le sélectionneur a retenu 26 joueurs, soit le maximum autorisé par la FIFA pour la Coupe du monde. Cette liste élargie permet d’anticiper les éventuels aléas physiques tout en offrant une vision quasi définitive du groupe appelé à disputer la compétition.

Dans le secteur offensif, neuf joueurs ont été convoqués, confirmant la volonté d’avoir une large palette de profils. Kylian Mbappé, toujours leader offensif, sera accompagné notamment d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Désiré Doué.

Une ossature stable entre cadres et jeunes talents

Le groupe dévoilé reflète un équilibre entre joueurs expérimentés et nouvelle génération. Au milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Adrien Rabiot constituent une base solide, tandis que Warren Zaïre-Emery poursuit son intégration.

En défense, des éléments confirmés comme William Saliba, Dayot Upamecano ou encore Lucas Hernandez assurent la stabilité, accompagnés de profils plus jeunes tels que Malo Gusto.

Découvrez la liste complète des joueurs sélectionnés

Gardiens : Lucas Chevalier (PSG), Mike Maignan (AC Milan, ITA), Brice Samba (Rennes).



Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa, ANG), Malo Gusto (Chelsea, ANG), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al-Hilal, ARS), Pierre Kalulu (Juventus, ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool, ANG), William Saliba (Arsenal, ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich, ALL).



Milieux de terrain : Eduardo Camavinga (Real Madrid, ESP), N’Golo Kanté (Fenerbahçe, TUR), Manu Koné (AS Rome, ITA), Adrien Rabiot (AC Milan, ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid, ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG)



Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Rayan Cherki (Manchester City, ANG), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Hugo Ekitike (Liverpool, ANG), Randal Kolo Muani (Tottenham, ANG), Kylian Mbappé (Real Madrid, ESP), Michael Olise (Bayern Munich, ALL), Marcus Thuram (Inter Milan, ITA).