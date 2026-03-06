Une courte vidéo montrant Kylian Mbappé quittant un hôtel à Paris fait largement réagir sur les réseaux sociaux. Sur ces images, l’attaquant français du Real Madrid, actuellement blessé, est interpellé par quelques personnes présentes devant l’établissement. L’ambiance est plutôt calme : il n’y a pas de foul, seulement quelques fans qui tentent d’attirer son attention.

On entend plusieurs personnes lui lancer : « Bonsoir Kylian », « Ça va ? », ou encore « Je t’aime bien Kylian ». Un jeune supporter lui demande simplement de signer son maillot. Mais Kylian Mbappé ne s’arrête pas, ne jetant même aucun regard à ses fans.

Une attitude jugée condescendante

Tout en marchant vers sa voiture, la star répète à plusieurs reprises « Ciao, ciao, ciao », sans véritable échange avec ceux qui l’interpellent. Il monte ensuite dans le véhicule qui quitte immédiatement les lieux.

Ce qui agace particulièrement de nombreux internautes, c’est le contraste entre la simplicité de la demande et l’attitude du joueur. La scène ne montre ni agitation ni foule difficile à gérer. Quelques secondes auraient suffi pour regarder les fans dans les yeux ou signer le maillot du jeune supporter.

Sur les réseaux sociaux, beaucoup estiment qu’une star du football, surtout aussi populaire, devrait accorder un minimum d’attention à ceux qui la soutiennent. Pour certains, il ne s’agit pas d’exiger qu’il s’arrête pour tout le monde, mais simplement d’avoir un geste ou un regard.

Le ton employé, un « ciao » répété mécaniquement sans interaction, est perçu comme froid, voire condescendant.

Regardez la vidéo de Kylian Mbappé sortant d’un hôtel à Paris :